東吳大學聯手驊訊電子 舉辦Meta Quest2開箱體驗活動

東吳大學與驊訊電子企業股份有限公司日前假東吳大學外雙溪校區舉行「Meta Quest2開箱體驗活動」，並由東吳大學教務處及儒道智慧永續應用全球研究中心共同合辦。

東吳大學校長潘維大感謝驊訊電子捐贈10台Meta Quest2設備供東吳大學師長體驗元宇宙的世界，期望藉此將元宇宙未來的發展，社群交流、遊戲娛樂、內容創作、虛擬經濟等領域應用概念導入課程，培養東吳學子的前瞻性思，並希望Meta未來能提供教育特別方案，協助東吳大學在元宇宙世界取得先行。

由左至右分別為驊訊電子鄭期成董事長、東吳大學儒道中心李克明顧問委員會召集人、Meta新加坡代表黃怡文經理、東吳大學潘維大校長。(圖/東吳大學提供)

Meta新加坡代表黃怡文經理表示此次主要是了解臺灣對於Meta Quest2設備的想法與需求，全力加以協助，並建議目前負責教育領域的部門，進行後續的討論與評估。驊訊電子董事長鄭期成除了教導東吳師長操作設備外，並於東吳大學授課，親自引領東吳大學學子進入元宇宙的世界。從Meta Quest2設備到元宇宙，東吳大學儒道智慧永續應用全球研究中心顧問委員會召集人李克明表示，元宇宙是當今最熱門的科技領域，與中國傳世經典心性智慧博大精深內容結合，可以豐富虛擬世界的內容，更可以對元宙宇相關的 Why (為什麼要元宇宙？)和 How(如何使用元宇宙達到預設的目的？) 提供解答。

東吳大學除積極與驊訊電子產學合作之外，由東吳大學主任秘書賈凱傑統籌規劃成立元宇宙創新中心，期望透過虛實整合的平台，培養結合企業界、創意、技術、人才與資金，通過媒合機會、積極與產業接軌。