大學個人申請新北學子錄取5311人 分科測驗報名至6／20日

111學年度的大學個人申請入學放榜，新北巿公私立高中職今年報名人數總計8,660人，錄取5,311人。其中共計有940人錄取國立大學，其中錄取臺灣大學的學生共計23人、清華大學38人、交通大學17人、政治大學35人、成功大學20人、師範大學51人、中央大學28人、中興大學34人、中正大學28人，以及中山大學23人，新北學子表現亮眼。

教育局長張明文表示，新北市為鼓勵學生在地就學，透過辦理「新北創新教育加速器計畫」、「在地就學大聯盟計畫」以及「新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」以充實學生的知能、鼓勵學生向上學習。這次個人申請錄取的學生裡近九成為三年前選擇在地就學的新北市國中畢業生，成果已顯見。

此外，新北市自111學年度起，透過「在地就學大聯盟計畫」，讓各高中能發展具特色的校訂課程，並透過與大學合作，向上鏈結大學資源，進行共備跨校、跨學制及跨領域的策略合作，有助銜接大學升學進路。

新北高中李忠豫同學今年參加申請入學，錄取臺大動物科學技術學系，當年他放棄薇閣國中部直升機會，選擇新北市在地就學，為新北高中當屆高分榜首，免除舟車勞頓，享受在地優質教學環境與資源。忠豫在高二時參加新北市學科能力競賽得到佳作，參加PVQC專業英文單字比賽得到金腦獎。他表示很感謝學校老師上課時額外補充的課外知識，他認為這是連結課本知識與生活的重要樞紐，讓自己得以建立起知識的網絡系統。在高三面對升學的過程中，除參與輔導室的升學輔導活動，也針對學習歷程檔案進行多次討論與修改，分析自身優勢與人格特質，完善學習歷程自述與多元表現綜整心得。

此外，新北巿訂有「新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」，針對參加基北區各項入學管道錄取之學生訂定適當比例的獎學金鼓勵在地就學，最高得核發11萬元獎學金，另針對低收入戶、失業勞工、身心障礙人士子女及身心障礙學生，每學期補助5,000元之助學金，以提升新北市學生在地就學比例。

大學分科測驗將於111年7月11日至7月12日辦理，報名作業自6月9日起至6月20日，準備參加分科測驗的考生，記得把握報名時間。