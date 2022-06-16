實踐創新與創意―南大三創競賽勝出名單出爐

為鼓勵學生多元創新思考、協助解決在地生活問題，國立臺南大學透過執行教育部高教深耕計畫，舉辦理三創競賽線上決賽，包括來自長榮大學、崑山科技大學等學校跨系組隊參與，最終有11個隊伍進入決賽，並於線上會議舉行決賽審查。經評選後「創新創意組」的部分，由南大經管系與國文系的學生團隊「擇學APP」獲得第一名；「在地生活組」則由南大特教系、數位系、戲劇系以及崑山科大機械系合組學生團隊的「熱手作工作室」獲得第二名，第一名從缺。

賽事邀請光明頂創育股份有限公司的洪聖倫董事長、潤學顧問有限公司王裕奎董事長以及美和科技大學的通識教育駱宜凰講師擔任評審。三位評審長期在創投圈指導創業團隊與提供在地創生服務。

獲得「創新創意組」第一名「擇學APP」，是透過學生回饋修習的學分課程內容，包括課程方式、作業與評量等，協助學生選擇最適合自己學習方式的課程；第二名「科技夢想家」，是由南大電機系同學組成，透過物聯網的智慧輪胎系統，可以及早偵測輪胎問題，減少引發意外的發生；第三名是由南大教育系與數位系學生組成的「可以贏!靠我力量就可以」，打造方便學生使用校園系統的APP整合服務，串連校內課表、點名、數位學生證等相關服務系統，打造智慧校園。

「在地生活組」第二名「熱手作工作室」，是透過搭配在地中藥材的手作香包，針對季節搭配不同功效；第三名「I-慢時尚」由南大國文系、特教系與經管系同學組成，透過與連鎖服飾店與收購二手衣物合作，提供及協助偏鄉孩童學習穿搭技巧，讓偏鄉孩童也能擁有時尚的衣物穿搭與風格。

參與的學生團隊表示，感謝評審老師的指導，對商業模式的發展已有更進一步的想法，將修正與調整提案，希望未來能實踐屬於自己的新創事業。

南大表示，每年透過舉辦創新創意創業競賽，讓學生發揮創意，舉凡與創新產品、服務與對在地生活等未曾發表的原創作品都可參賽，透過競賽培養學生應用所學自己動手做的能力，進而發展創新創意及創業的思維。