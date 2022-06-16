南華大學財金系陳柏豪 如何一年考取10張榮登金融證照王？

南華大學財務金融學系為提升學生專業能力及就業競爭力，定期開設財金證照課程，且畢業生設有通過三張專業證照之畢業門檻。因此，每學年皆會舉辦考取證照的獎勵活動，考取最多證照的同學將被封為「金融證照王」，並可獲得該系所提供的獎勵金。今年應屆畢業生陳柏豪同學，一年內考取十張金融專業相關證照，包括證券投資信託、風險管理、金融科技力等證照，目前已考取11張金融專業證照，榮登110學年度「金融證照王」，更期許在畢業當月可以再取得兩張證照，目標以擁有13張金融專業證照之優勢投入職場，為自己做好最佳的準備。

南華大學財金系主任廖永熙表示，南華財金系主修課程包括「證券投資」與「理財規劃」兩個領域，為提升學生就業力，定期開設財金證照輔導課程，積極輔導學生考取金融專業證照為主，畢業生平均每位擁有至少4張財金專業證照，希望能達到畢業即進入職場的最終目的。

南華大學財金系陳柏豪從對金融相關知識一無所知，到一年內拼得10張證照，毅力驚人。(圖/南華大學提供)

陳柏豪同學指出，剛進入財金系時，對金融相關知識一無所知，僅知道學校老師所教書上理論而已，後來了解進入金融業，必先取得證照，起初只想要考過3張證照滿足畢業門檻，直到大四下學期自己確定未來的職涯規劃方向時，便在兩個月內卯足全力拚證照，順利考到8張證照。陳柏豪提到，第一次考金融證照時雖然失利，但他從中記取教訓，之後每一次考照都會更投入心力，認真準備，因此如願順利考取多張證照。陳柏豪非常感謝家人、師長及朋友的支持與鼓勵，讓他能達到平均一個禮拜考取一張證照的成就，取得進入職場的優勢與競爭力。

陳柏豪鼓勵學弟妹，只要在學期間認真學習，善用學校及系上的學習資源，不僅可以順利考照，還可以為自己創造優勢，提升專業力與競爭力。