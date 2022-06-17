義守大學「傳播與設計學院」電影與電視學系學生，以「港都海味道」紀錄片拍攝計畫申請「通識自主學習圓夢課程」，在師長帶領下前進漁港搭遊艇出海捕漁，並跨域與「觀光餐旅學院」廚藝學系合作，將捕撈漁貨進行烹飪料理，過程中全程拍攝成紀錄片，並舉辦一個嘉賓有約的成果展，由影視系學生秀廚藝工夫，帶來多道鮮味十足的料理。

義守大學全台首創「ISU Cooking Studio & Library特色中心」，結合專業廚房與攝影棚，影視系學生大秀廚藝功夫並製成影片，展現多元學習成果。(圖/義守大學提供)

義大「通識自主學習圓夢課程」展現的不僅是多元更是圓夢，因此日前出席成果展的外交部南部辦事處處長沈正宗對課程大感興趣。成果展在義守大學全國首創的「ISU Cooking Studio & Library特色中心」登場，學生安排美食烹調、紀錄片放映、拍攝甘苦談等內容與外界分享學習歷程。沈正宗處長對學生的表現和課程內容讚不絕口，他笑說如果晚出生40年，他一定會來義守大學就讀，因為學校提供非常好的環境與教學資源，還能讓學生出海認識海洋文化，他也很希望有機會也可以與學生一同出海。沈正宗更指出，義大讓學生在大學黃金四年中藉學習綻放青春的精彩，是全臺最好的大學。

影視系舉辦港都海味道嘉賓有約成果展，深獲外交部南部辦事處處長沈正宗(後排右4)肯定與讚賞。(圖/義守大學提供)

陳振遠校長出席時表示，這是另類的跨域饗宴，學生自己規劃課程內容，由學校安排圓夢導引師協助，學子將天馬行空的想像用行動付諸於實現，而最感動的是學生不但具備勇嘗試的勇氣，甚至樂在其中，而是即便在出海過程中曬傷，但他們依舊不畏艱難，反而更投入於影片創作中，並在事過境遷後笑談過程，「熱忱、投入與分享」，正是義守大學給予學子最重要的養分。影視系主任張國甫感謝學校支持學生規劃的課程，藉影視的專業與情感投入，為不同的產業說故事，生活中的歷練才是最好的創作養分。廚藝系老師李泳陞認為，學校規劃這樣的自主學習課程，對學生來說幫助很大、路也更寬廣。

義守大學「通識自主學習圓夢課程」，學生自己規劃課程，把教室搬到海上，感受海洋文化魅力。(圖/義守大學提供)

學生周恭墐：「參與“通識自主學習圓夢課程”，結合專長實現夢想，跳脫以往的學習模式，很高興學校有這麼棒的課程」。陳琮霖同學說，從跨系合作與溝通中學到專長以外的領域，並運用專業回饋土地，透過鏡頭讓外界看見撼動人心的感動。這部「港都海味道」紀錄片，學生在清晨時分走進漁港看漁民作業，再搭遊艇感受海洋文化與關懷海洋永續議題，實現成為會拍片也會烹飪的斜槓人才，教育為學子所帶來的無限可能，精彩且可貴。