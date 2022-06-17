中正大學拜訪嘉義縣府　促學士後醫設立

為了推動雲嘉區域醫療研究、在地醫療人才培育，中正大學日前率團拜訪嘉義縣政府，針對申設學士後醫學系一案，進行簡報並交換意見與合作方向。中正校方表示，學校長年關注在地高齡、健康照護及精準醫療議題，相關預防醫學研究量能豐富，盼在縣府全力支持下促成學士後醫學系，為嘉義醫療產業培育更多人才資源。

行政院去年核定嘉義科學園區設立，中正大學郝鳳鳴副校長、研發長王祥辰、理學院長院陳建易、副院長陳永恩及生物醫學系主任李政怡等行政主管，日前拜訪嘉義縣政府縣長翁章梁爭取設立學士後醫學系。翁章梁表示，除了鏈結既有產業輔導升級，也朝向精緻、智慧、永續園區規劃，發展前瞻數位醫療、精準健康、智慧載具、智慧機械及量子材料等產業。

此外，會議中翁章梁提到，精準健康是全球未來五至十年的產業發展重點，當基因檢測、數位醫療、生物科技等相關企業進駐，將可與大林慈濟醫院、嘉義基督教醫院、長庚醫院等在地資源結盟整合，帶領嘉義成為全國智慧照護的領頭羊。中正大學成立學士後醫學系之後，盼擔當雲嘉嘉區域醫療研究及在地醫療人才培育重任，帶動醫療產業鏈發展。

郝鳯鳴表示，嘉義縣市醫療資源豐富，然而獨缺專業醫療人才培育基地，而中正大學具備醫學教研量能，數年來皆為南部與嘉義科學園區精準健康產業的主要合作學校，加上民雄協志工商校產捐贈中正，因此近期於校務會議投票通過設立學士後醫學系。

協志工商校地位於嘉義心臟的民雄地區，地理位置優異，中正大學規劃未來將在協志校區設立學士後醫學系教育基地，盼成為嘉義智慧健康照護產業發展的發動機帶。郝鳳鳴指出，無論是高齡、健康照護，還是人工智慧、生醫、光機電等領域，中正大學教研量能都相當亮眼，若能設立學士後醫學系不僅實踐全人醫療理念，更能善盡中正大學對嘉義在地的大學社會責任。