2022年法國諾曼第世界中學生運動會中華代表隊總計獲得21金20銀27銅的佳績，新北市共計有31位選手參加桌球、羽球、競技體操、霹靂舞、籃球3對3、帕拉田徑、柔道、角力、跆拳道、射箭、拳擊、田徑及游泳等13種競賽，與來自各國運動好手以賽會友，最終11位新北小將摘下4金5銀4銅豐收戰果。

三重高中莊佳龍榮獲男子體操雙槓金牌及單槓銀牌。(圖/新北市教育局提供)

參加體操項目的三重高中莊佳龍表現亮眼，於男子體操摘下雙槓金牌及單槓銀牌。莊佳龍表示，很開心能為中華隊競技體操項目爭取佳績，賽前因訓練吊環讓肩膀有受傷的情況，因此擔心比賽會表現不好，但經過防護員積極治療及調整，最後還能奪牌，對自己表現很滿意，但美中不足是自己拿手鞍馬項目因失誤未能進入決賽感到有些可惜。林永錫教練表示，佳龍為全能型選手，尤其鞍馬及雙槓技術能力最為突出，後續將安排佳龍多參與國際賽事增加經驗及自信，並把目標設定在代表參加2024年巴黎奧運會，期待佳龍在7月復辦的全中運賽場上，為新北再度囊括多面金牌。

石碇高中許文豪(後排右1)於帕拉田徑囊括3面銅牌。(圖/新北市教育局提供)

在帕拉田徑上，石碇高中許文豪選手於1500公尺(T13、T20)、3000公尺(T11-T13、T20、T46、T54)及1500/3000公尺併組共囊括3面銅牌。林愫琦教練表示，文豪從小就有智力發展上的限制，且在社福機構中成長，但從不自暴自棄、放棄努力，在本次世中運出國前，不慎因為上課跌倒，停止訓練了3週，雖然逢此意外，但仍然堅持不懈，經過不斷調適，總算獲得帕拉田徑長距離項目3項銅牌佳績。許文豪說，因為受傷的關係，減少了訓練，但能拿到獎牌，已經非常開心，也感謝所有指導及幫助過他的人，希望有機會參加亞帕運，爭取更好的成績。

淡水商工HBL三連霸冠軍班底蕭豫玟、韓汛、楊幸恩、李恩芯及教練藍浩語(由左至右)，奪得3對3籃球女子組金牌。(圖/高中體總提供

另外淡水商工HBL三連霸冠軍班底韓汛、楊幸恩、李恩芯及蕭豫玟一路過關斬將，奪得我國首次3對3籃球女子組金牌；丹鳳高中陳倍雅與中華小將榮獲跆拳道品勢混雙金牌及品勢女子個人賽銀牌；明德高中柯倫祐與中華小將獲得射箭男子團體金牌；淡江高中朱以晴與中華小將取得桌球女子團體及雙打銀牌；能仁家商謝昀珊獲得羽球女子單打銀牌及鶯歌工商劉宇珊獲得拳擊女子50公斤級銅牌；都是辛勤練習下收穫的成果，值得為小將們大聲喝采。

教育局長張明文表示，年輕選手克服疫情、時差、飲食適應、氣候及語言等考驗，勇於接受挑戰，積極完成每場比賽，實現運動家精神，並在射箭、羽球、籃球3對3、拳擊、競技體操、桌球、跆拳道、帕拉田徑等競技場上締造佳績，感受到選手們為了國家、團隊努力，新北市與有榮焉。