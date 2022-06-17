111學年度個人申請入學招生已放榜，全國報名分發率僅57.62%。南華大學招生名額650人，分發人數573人，分發率達88.15%，排名全國第14、私校第5，今年受到疫情影響，加上外加名額29人，分發率高達92.6%。全校三分之二系所滿招，其中資訊管理學系、財務金融學系、建築與景觀學系、幼兒教育學系、傳播學系、國際事務與企業學系…等系皆為熱門系所，辦學深獲肯定，獲考生與家長的青睞。

南華大學近年來以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」之辦學特色發展，獲得多項獎項肯定，更連續七年榮獲「學位論文資源貢獻獎」之殊榮，博、碩生的學位論文廣受各界的重視與肯定，且非常具有學術價值。此外，畢業生就業率高達95.42%，企業雇主滿意度達89.39%，也是企業最愛的大學。

校長林聰明指出，多年來除了持續實施獎優扶弱制度，學生在校四年全面公立大學收費及提供多項獎學金之特色獲考生青睞之外；在推動「跨領域課程」、「職場體驗或實習」及「海外學習」等方面，皆有極佳的成效。為提升學生競爭力，不僅強化學生外語能力，更開設跨領域學程，橫跨多元領域，鼓勵學生發展多元專長。此外，也透過產學合作，引進產業能量，將課程融合專業知識與實務經驗，並推動實習或職場體驗，提升學生職場實務能力，目前已與520家企業簽訂產學合作協定，與超過938家機構簽訂實習合作，提供學生多元的職場體驗，累積實務經驗，與職場無縫接軌。

南華大學畢業生就業率達95.42%，雇主滿意度達89.39%。根據1111人力銀行公布之「2022企業最愛大學評比」調查結果，南華大學再度榮登排行榜，在雲嘉南地區私立大學中名列第一，彰顯出學用合一的辦學成果深受業界青睞，名列企業最愛學府。南華學生能在社會上獲得高度評價，其重要關鍵，就是推動生命教育及落實三好運動精神，培養品德與專業兼具的人才。

此外，該校也透過大數據的調查分析，針對現今產業趨勢、職場人才需求，調整課程規劃，以全面提升教學品質，強化學生的專業力。111年分別有7個系通過「中華教育學會」(IEET)認證以及11個系所通過「高等教育評鑑中心基金會」(HEEACT)品質保證認可。另外，管理學院所屬5個系所，包含財務金融學系、旅遊管理學系、企業管理學系、文化創意事業管理學系、國際企業學士學位學程已於109年全數通過「華文商管學院認證」(ACCBE)週期性再認證，顯示該校各系所辦學品質皆深獲肯定。