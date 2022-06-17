北市超前佈署 校園創新安心防空疏散演練

臺北市計畫在7月舉行萬安演習，柯市長有感於國際情勢變遷，為維護校園師生的安全，指示臺北市政府教育局依據臺北市萬安演習規劃，在學期中先進行全市轄管學校的防空疏散避難演練。

大安國小防空疏散避難演練。(圖/台北市教育局提供)

臺北市萬安演習校園演練作業組組長同時也是教育局局長的曾燦金表示：教育局率全國之先，訂頒臺北市校園111年萬安45號演習防空疏散避難演練實施計畫及行動指引，透過多場線上說明會、實地到校輔訪等方式協助學校完成全校師生防空避難處所疏散動線及位置規劃、劃設空襲災害之防災地圖。

此外，台北市教育局並創全國之先，首拍臺北市校園防空疏散避難參考影片，以突破疫情限制，協助全市學校以班級為單位、進行線上或實體防空疏散避難演練教學，讓臺北市師生熟悉校園防空疏散避難實務。

大龍國小防空疏散避難演練。(圖/台北市教育局提供)

大龍國小六年5班的賴同學表示，如果不幸真的發生戰爭的話，做好整個流程可以保護好自己以免受傷，了解到我們的避難場所在那裏，可以告訴我的家人。賴同學提醒，在教室時聽到警報聲，要快速的把燈、窗戶關起來離開教室，快速到地下室避難。到地下室後我們要蹲下，用手摀住眼睛耳朵、嘴巴要微張。

大龍國小附設幼兒園彩虹班的廖小朋友則說，這樣我們不會聽到外面有很大的聲音，我很安心；大龍附幼同班的林同學也說，我發現如果摀住耳朵就不會覺得害怕，而如果沒有做防空演習，真的發生的時候，你可能會死掉。

西松國小防空疏散避難演練。(圖/台北市教育局提供)

西松高中高一信班的吳同學提醒，疏散時要不驚慌不推擠吵鬧、做好個人避難姿勢。小學的時候防空演練只有把燈關掉，安靜待在教室，並沒有逃生疏散到地下室或防空避難地點，也沒有做個人防護姿勢。同班的許同學則分享，個人防護姿勢跪下、遮眼、張嘴是第一次學！防空演練是為了預防戰爭突然發生所做的演練，平常要有危安意識，看到烏克蘭人民團結抗俄，深深感到自己的國家只能靠自己救，所以平時做好準備，以免戰時不知所措。

防空疏散避難演練宣導，防空警報一長音二短音。(圖/台北市教育局提供)

教育局表示，我們無法排除戰爭突然響起號角的可能性，但勿恃其之不來，恃吾有以待之。要建立國人防空疏散避難正確觀念，需從學生教育扎根作起，期許能從學生時代即建立國人防空疏散避難正確動作。依國防部所製作之全民國防手冊，於聽聞空襲警報聲響起，應立即疏散往地下室等防空避難處所實施避難，於就避難位置後，保持低姿態、遮眼摀耳嘴微張及胸口離開地面的動作，俾導彈、炸彈爆震時之衝擊波對身體造成最小的危害。經由防空疏散演練機會教育，對於未來聽聞空襲警報聲響的反應勢必能夠更從容面對，也期望能將相關知識帶給家人、朋友，達到全民國防教育及演習演練的目標。