高科大與澎湖縣府號召志工守護海洋 「鬼網特攻隊」開始報名

世界各地為了地球永續發展，如火如荼實踐聯合國推動的「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)之際，澎湖縣政府與高雄科技大學海洋事務研究中心已默默合作長達四年時間，進行海底覆網清除，並設計覆網清除的志工培訓制度與課程，希望培養更多優秀覆網清除人員，輔導加入鬼網清除志工團隊。

處理海洋廢棄物是一項極具挑戰的任務，也是最直接有助於海洋生態保育的事。澎湖縣政府與國立高雄科技大學海洋事務研究中心107年開始攜手清除海底覆網，創全國先驅建立志工培訓制度與訓練課程，今年的專案培訓課程再升級，加入珊瑚礁健康監測技能與水下攝影技巧，盼號召更多人一起守護海洋，共創永續島嶼。

近幾年澎湖縣府覆網清除的成績居全國之冠。澎湖縣長賴峰偉表示，至今清除多達30萬公尺的廢棄覆網，但仍只是海洋中的一部分。今年的目標是要培育更多的覆網清除專業人員，向漁民宣導守護海洋的觀念，並將觀念帶入校園，期望達到清除與預防再生的雙重目標。澎湖縣府與高科大都很清楚，惟有持續投入覆網清除工作、人才培育，及深化教育宣導三管齊下，才是解方。

高雄科技大學海洋事務研究中心主任劉文宏教授強調，想要培養自發性志工需要長時間積累，唯有民眾自己的意識觀念抬頭才有可能達成。除了加強對漁民宣導，今年培訓課程更融入珊瑚礁健康監測技能的課程(CoralWatch)與水下攝影技巧，希望透過學員親自鑑定學長姐這些年來的努力，同時讓他們感受到海洋能夠靠民眾一起努力而漸漸變好。

高科大在本次專案中與逢甲大學劉仲倫教授跨領域合作，共創鬼網特攻隊玩具劇場箱工作坊。劉仲倫教授指出，利用海洋廢棄網具議題來設計玩具劇場箱的點子，賦予藝術表演新的意義與價值，同時回應SGDs第14項指標。本次設計特色結合聲音劇場製作廣播劇，結合藝術表演，希望每位拿到玩具劇場箱的師生，以「做中學」的方式，完成屬於個人或團隊劇場作品，達到人人都是海洋活化員，人人都能成為海洋環境保護宣導大使的目標。更重要的是透過計畫推動，吸引更多人一起來守護海洋。

高雄科技大學「鬼網特攻隊」清除海底覆網培訓課程今年新增珊瑚礁體檢及水中攝影兩大課程，且以澎湖在地人作為優先招募對象。(照片/高雄科技大學提供)

今年的「鬼網特攻隊」清除海底覆網培訓課程新增珊瑚礁體檢及水中攝影兩大課程，且以澎湖在地人作為優先招募對象，落實人才留用。農漁局考量培訓成果應回饋在地及覆網清除具有相當危險性，故需要具有open water潛水證照(潛水經驗超過20支氣瓶)，或具有進階潛水員證照(有船潛和深潛經驗)的澎湖民眾才能報名參加培訓，本次培訓時間訂於7月7日至7月9日，有意加入「鬼網特攻隊」請於6月26日前報名，報名網址為：https://forms.gle/AiRdJYPQM1e3puCy8