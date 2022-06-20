元宇宙科技藝術先行者 義守大學全臺首座創作者協作空間誕生

互動藝術融入元宇宙創新科技一直是國際產官學界推動重點，義守大學持續推動元宇宙世界不遺餘力，儼然已成為南臺灣科技產業發展的產學基地！日前「傳播與設計學院」數位多媒體設計學系攜手全球頂尖企業NVIDIA(輝達)與技嘉科技(GIGABYTE)，打造的全臺首創元宇宙創作者協作空間，近日在數媒系揭牌啟用，此次元宇宙產學合作的推動，預期將帶領大家向XR科技藝術投入研發。

元宇宙創作者協作空間，引進NVIDIA Studio平台與高效能創作者筆電等頂尖軟硬體設備，厚植學生的設計力與就業力。(圖/義守大學提供)

數媒系主任孫志彬指出，義守大學與NVIDIA和技嘉科技共創三贏的產學合作，規劃建置首座NVIDIA Studio x GIGABYTE協作空間，成為全臺大專校院的首例。未來XR互動課程著重於虛實整合設計、動畫設計和遊戲設計開發，運用NVIDIA Studio平台的軟硬體資源，整合新完成的元宇宙科技藝術設計中心，厚植義大學生的設計力與就業力。此外，義守大學首創元宇宙創新教學，去年「人工智慧創新職涯計畫」獲得教育部的肯定，在課程上規劃元宇宙科技藝術、虛實整合設計、3D遊戲設計及3D動畫設計等實務課程，豐沛數媒系教學資源。其中3D動畫設計課程更是結合Omniverse Machinima軟體應用程式，學生能運用AI工具與RTX渲染技術，創作如電影般的擬真人物動畫與高科技場景。

近年在元宇宙產業，義大數媒系師生榮獲AR/VR互動設計領域大獎、連續兩屆台日學生原創漫畫大賽最優秀獎等殊榮，再加上產學合作引進NVIDIA Studio平台與高效能創作者筆電等頂尖軟硬體設備，一同研發XR創新教學課程，並舉辦元宇宙論壇與設計工作坊，師生超前與產業接軌。數媒系學生賴品妤表示，學校提供多元課程和專業設備，同時創造許多產學合作增加實務經驗，像山海經VR遊戲，就是與「中華上古神話山海經文化藝術股份有限公司」合作，以年輕世代的創意重新詮釋神話故事。

義守大學興建啟用「元宇宙科技藝術設計中心」，在AI與VR技術運用下，將課程融入元宇宙教研實踐場域使用，培育各領域多才菁英。(圖/義守大學提供)

走在潮流上的義守大學，在AI與VR技術運用下，將元宇宙產業的推動和人才培育的課程融合元宇宙教研實踐場域之使用，甚至跨院系結合「醫用智慧感測與互動技術」課程，透過AR眼鏡學習人體構造，觀察新冠病毒的3D結構，不只在智慧醫療上注入新活力，更讓科技與醫學的碰撞，培育各領域中多才菁英。