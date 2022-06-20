「111學年度高級中等學校特色招生考試分發入學」6月29日至7月1日中午12時前受理報名，考試採「學科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向，報名其他就學區辦理特色招生的學校，於7月1日透過學科測驗入學。具有學術傾向的國中畢業生可依照自己的興趣、性向及能力適性入學，透過此管道進入各校特色班，適性揚才為職涯發展邁出重要的一步。

國教署說明，各招生學校於6月29日開始受理報名繳件，應屆畢業生、非應屆及跨區採個別報名，基北區及桃連區之報名學生，請至111學年度各就學區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平臺進行線上報名；嘉義區招生學校採「現場報名」，也請於報名時一併繳交相關證明文件。學生如需報名嘉義市的特色招生學校，則依該市規定時程辦理。

另為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，如報名期間學生受影響無法現場報名時，得委託他人代理報名或採取通訊方式報名。

各校簡章及術科測驗內容範例等相關詳細資訊，請至111學年度高級中等學校特色招生考試分發入學委員會（www.ahs.nccu.edu.tw/specialadmissions）下載參閱；詳細報名事宜，可洽詢各特色招生辦理學校。