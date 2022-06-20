Hololive旗下的虛擬偶像，近期在實況圈掀起熱潮，剛結束的華山醒浪潮展覽中，醒吾科大數位設計系秀出系上同學設計的虛擬偶像，創下台灣學界首位虛擬偶像登上華山文創園區演出的紀錄，不僅與現場表演者串連演出、更帶領小朋友一起大跳妖怪手錶，讓大眾看見醒吾科大數位系學生四年來的學習成果。
醒吾科大有開設科技展演課程，負責授課的數位系林恆億老師表示，同學可以透過學程學習到完整的虛擬偶像建構課程，包含初期的角色創作企劃、虛擬偶像3D建模、動態捕捉設備使用、肢體及表演課程、舞台燈光基礎等，讓同學透過實作學習，將心目中的虛擬偶像實體化。
除了學習虛擬偶像製作課程之外，數位系也透過產學案讓同學與業界接軌，近期協助「如果兒童劇團」中豬探長動畫專案、林口區公所與竹林山寺的子弟戲虛擬偶像「小龍女」、藝人閻奕格在冉色斯電影動畫「2049絕處逢聲」中動畫角色歌姬的等合作專案，都是由數位系老師帶領學生一起完成的，讓同學透過實作了解產業運作方式。
數位系連敏旭主任表示，很開心在華山文創園區完成全台學界第一場虛擬偶像即時演唱會，感謝學校能讓學生在華山這個大舞台展現四年來學習成果。系上提供許多多媒體課程的學習，從3D建模、電腦動畫、動態捕捉技術等，讓同學對於未來就業有更多選擇性，近期陸續有企業尋求校方合作虛擬偶像，也歡迎所有對動畫製作、虛擬偶像製作、動畫特效有興趣的同學加。
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