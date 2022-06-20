幕後虛擬偶像透過即時互動與台上表演同學及台下小朋友一起大跳妖怪手錶主題曲。(圖/醒吾科大提供)

Hololive旗下的虛擬偶像，近期在實況圈掀起熱潮，剛結束的華山醒浪潮展覽中，醒吾科大數位設計系秀出系上同學設計的虛擬偶像，創下台灣學界首位虛擬偶像登上華山文創園區演出的紀錄，不僅與現場表演者串連演出、更帶領小朋友一起大跳妖怪手錶，讓大眾看見醒吾科大數位系學生四年來的學習成果。

醒吾科大數位系也透過產學與業界合作，圖中為藝人趙自強穿上動態捕捉設備扮演豬探長的角色。(圖/醒吾科大提供)

醒吾科大有開設科技展演課程，負責授課的數位系林恆億老師表示，同學可以透過學程學習到完整的虛擬偶像建構課程，包含初期的角色創作企劃、虛擬偶像3D建模、動態捕捉設備使用、肢體及表演課程、舞台燈光基礎等，讓同學透過實作學習，將心目中的虛擬偶像實體化。

醒吾科大數位設計系連敏旭主任對於完成全台學界第一場大型虛擬偶像LIVE演出相當開心，歡迎有興趣的同學加入數位設計系的行列。(圖/醒吾科大提供)

除了學習虛擬偶像製作課程之外，數位系也透過產學案讓同學與業界接軌，近期協助「如果兒童劇團」中豬探長動畫專案、林口區公所與竹林山寺的子弟戲虛擬偶像「小龍女」、藝人閻奕格在冉色斯電影動畫「2049絕處逢聲」中動畫角色歌姬的等合作專案，都是由數位系老師帶領學生一起完成的，讓同學透過實作了解產業運作方式。

醒吾科大數位設計系連敏旭主任對於完成全台學界第一場大型虛擬偶像LIVE演出相當開心，歡迎有興趣的同學加入數位設計系的行列。(照片/醒吾科大提供)

數位系連敏旭主任表示，很開心在華山文創園區完成全台學界第一場虛擬偶像即時演唱會，感謝學校能讓學生在華山這個大舞台展現四年來學習成果。系上提供許多多媒體課程的學習，從3D建模、電腦動畫、動態捕捉技術等，讓同學對於未來就業有更多選擇性，近期陸續有企業尋求校方合作虛擬偶像，也歡迎所有對動畫製作、虛擬偶像製作、動畫特效有興趣的同學加。