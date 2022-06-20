弘光科技大學文化創意產業系連三年舉辦創藝節，今年主題為「海海百味」，首度到校外展出，作品傳達海線人文自然風情。正逢龍井農會一百週年，學生觀察龍井區的地方人文、自然風光，設計出各種作品，規劃專屬農會百週年的拍照牆；另外，海線第一棟社會住宅梧棲三民好宅日前入厝，學生用水印版畫、海報設計重新詮釋出海線老店特色，作品展示在三民好宅一樓大廳，讓更多人認識海線風情。

文創系副主任吳振廷表示，系上透過舉辦創藝節的活動，讓學生學到課程以外的實務經驗，這屆的創藝節首度走出校外展出，透過基礎文化設計、纖維藝術、攝影、進階文化設計、設計表現技法等課程，老師帶領學生發想設計作品，結合戶外田野調查，作品融入濃厚在地文化風情，展現出年輕人的創意，即日起到6月24日，在龍井農會、梧棲三民好宅展出。

弘光創藝節「海海百味」，學生在龍井農會布展。(圖/弘光科技大學提供)

負責創藝節統籌的文創系助理教授江佳玲指出，系上長期與龍井農會密切合作，這次活動正逢龍井農會一百週年，授課老師把學生帶到教室外田野調查，讓學生了解龍井具有特色的麗水漁港、古厝、西瓜田，藉由實地觀察蒐集資料，創作出符合龍井的人文作品及農會百年的裝置藝術，休耕期的油菜花、波斯菊花海、火力發電廠的煙囪，都成為學生創作的元素。

弘光創藝節「海海百味」，學生在梧棲三民好宅展覽。(圖/弘光科技大學)

「在三民好宅展出的作品，透過探查當地的傳統老店，發掘地方故事，讓學生轉化出有意義的圖像。」江佳玲說，這區展出的水印版畫作品，特別邀請藝術家張育嘉指導學生創作，從抽象與具象的主題著手，傳達出不同的海線意象。另外，學生也把在地企業的品牌融入海線人文做設計，透過年輕學子創意，勾起更多人的在地情懷共鳴感。

王晨恩等5位同學的「騰雲駕霧」的創作，以龍為設計主題，融入火力發電廠的煙囪作為主軸，再加上龍井靠海地理位置衍生出海浪的意象。王晨恩說，他們用紙筒、顏料、錶卡板等材料製作作品，煙囪和海浪用彩繪紙筒呈現，堆出四根最高的紙筒代表煙囪，作品上方掛飾著龍及雲，讓人一看就覺得是龍在騰雲駕霧。

弘光創藝節「海海百味」，學生用火力發電廠元素設計龍井的裝置品。(圖/弘光科技大學)

也是以龍為主題的「畫龍點井」由作品丁志翔等4人創作。丁志翔說，作品以龍井地名為理念，用紙箱設計出龍盤旋龍柱的氣勢磅礡外型，讓遊客對裝置藝術作品留下深刻印象。之外，還有學生用龍井的農特產西瓜、休耕時的花海，設計出具有地方特色的多元人文作品。

此外，為慶祝農會一百週年，6位學生一起創作出「龍井農會慶吉霸」的作品。謝旻芳說，經過調查發現小燕鷗每年都會固定飛到龍井地區築巢，因此，選用小燕鷗作為創作的主角，設計出生日派對的牆面，用蛋糕、飲料、彩帶營造出歡樂感，讓進出農會的民眾感受到生日歡樂。