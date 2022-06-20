南華大學攜手產官學推動「ESG與永續發展」

南華大學於日前舉辦「區域產學聯盟交流會」，邀請嘉義縣政府經發處江振瑋處長、晁陽農產科技股份有限公司邱信副董事長、台灣數位光訊股份有限公司羅文龍總經理以及順億關係企業林文村總裁擔任引言人，以「ESG與永續發展」為主題，從政府、學校、企業三方面，讓大家了解從環境、社會與治理三部分與永續發展進行經驗分享與交流。南華大學林聰明校長出席座談與產學合作業者進行交流，攜手產官學推動「ESG與永續發展」。

南華大學舉辦「區域產學聯盟交流會」，攜手產官學推動「ESG與永續發展」，嘉義縣政府經濟發展處馮圭君秘書回覆提問。(圖/南華大學提供)

擔任交流會主持人的南華大學副校長林辰璋表示，ESG已成為全球與台灣產業關注的重要關鍵字。期望透過交流會引發大家對永續發展的了解與關注。因此特別安排主題講座，邀請嘉義縣政府經發處處長江振瑋分享「農工大縣永續發展」、南華大學校長林聰明分享「生命教育永續發展」。企業界方面邀請晁陽農產科技董事長邱信富分享「環境保護永續發展」；台灣數位光訊羅文龍總經理以及順億關係企業林文村總裁分別分享「社會責任永續發展」及「公司治理永續發展」。

南華大學舉辦「區域產學聯盟交流會」，攜手產官學推動「ESG與永續發展」，與會人員大合照。(圖/南華大學提供)

江振瑋處長提到翁章梁縣長就任以來，以文化產業為基礎，結合故宮、長庚、高鐵發展觀光、智慧醫療照護等產業。而嘉義縣科學園區落腳台糖太保農場，更加速產業轉型升級創新，強化產業群聚競爭力。嘉義縣推動再生能源從6大場域擴增至10大推動場域，以農漁業為本，綠電來加值。期望透過優先推動屋頂型光電，並以土地既有用途結合太陽光電設置，朝向多元複合型光電設施。另外，配合工業區開發及各鄉鎮特色發展，活絡在地商業生活機能，帶動在地經濟發展，讓農工大縣能永續發展。

林聰明校長分享南華在生命教育、永續發展的理念與推動成果，並落實「做好事、說好話、存好心」三好運動精神，以行動為環境發聲，與世界同步接軌聯合國SDGs目標，邁向環境永續的生命實踐。在生命教育的實踐包括每年舉辦成年禮、推行正念靜坐、辦理生命探索營隊活動、典範生命教育講座、出版生命教育教材、舉培育珍珠學生、關懷經濟不利學生、推動青年圓夢計畫，服務利他，落實在地實踐的社會責任等，致力塑造生命教育品牌，善盡大學社會責任，共創真善美的和諧社會。

晁陽農產科技邱信富董事長提到，晁陽是濃淡共榮解決方案的提供者，以太陽能綠色能源作為綠色引擎，帶動綠色農業、綠色環境教育的綠色經濟模式實踐ESG。農電共榮是兼顧農業發展與環境永續的綠能解決方案，本著用心與創新，繼續發展綠能、綠農與綠色教育，將經營成果回饋社會。

台數科羅文龍副執行長介紹公司由有線電視、電信事業以及多媒體科技三大事業組成。公司長年在銀髮服務、深耕地方、公益回饋、媒體近用及員工照顧方面，善盡企業的社會責任。並運用事業體的能量，讓未來電視不只是電視，還可以創新科技服務銀世代。

南華大學舉辦「區域產學聯盟交流會」，攜手產官學推動「ESG與永續發展」，嘉義縣政府經濟發展處江振瑋處長分享「農工大縣永續發展」。(圖/南華大學提供)

順億集團總裁林文村分享40年的企業治理經驗。他認為「制度」和「誠信」是公司的核心價值，從SA8000社會責任、ISO9001品質管理及ISO14001環境管理系統導入到公司的制度化。永續發展的關鍵在於傳承，公司經營者在法治、金融及人脈方面的經營，是公司永續經營很重要的部分。針對五位引言人精彩的分享，慈濟大林分院副院長林名男、豪門文化科技創意董事長簡廷在、天明製藥董/事長王伯綸、月桃故事館(華實興業) 董事長何勇魏皆提出問題與大家交流討論，反應熱絡。

南華大學舉辦「區域產學聯盟交流會」，攜手產官學推動「ESG與永續發展」，台灣數位光訊科技股份有限公司羅文龍副執行長分享「社會責任永續發展」。(圖/南華大學提供)

林聰明校長指出，南華大學是一所深耕生命教育、邁向永續發展的大學，設置生命教育、永續中心為專責單位，自許在2028年能達到碳中和，三年前進行碳盤查，全校每人0.7公噸，相較於國人平均11公噸而言，南華是走在前面的。在環境教育方面，更獲環保署環境教育機構及環境教育設施場所雙認證，可提供企業環境教育的課程規劃及人才培育。從在地出發至國際，建立共好共融，南華榮獲2022第三屆《遠見》USR大學社會責任獎之「在地共融組」楷模獎，期望藉由此次區域產學聯盟平台，在彼此交流中，共同解決問題，為永續經營盡一份心力。