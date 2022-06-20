2022全國綠色旅遊微電影大賽成績日前揭曉，龍華科技大學觀光休閒系學生團隊，經由系上郭政易老師指導，從眾多入圍的優秀作品中脫穎而出，總計獲得第二名、2項第三名、優選及佳作共5個獎項，充分展現師生團隊在觀光休閒旅遊規畫及數位影視創作的雄厚實力，成績令人驚艷。

台灣綠色旅遊協會、台灣觀光發展協會等單位以【綠色淡蘭~發現台灣鄉村永續之美】為題，舉辦綠色旅遊微電影大賽，鼓勵青年發掘自然生態美景，體驗地方文化，並藉由拍攝過程了解自然地形與優美生態，培養青年永續並具有深度的休閒旅遊態度，並提高國人對淡蘭古道自然與人文資產的認識。

龍華科大觀休系外籍生阮士雄作品《綠色淡蘭2022 放天燈－把夢想寄到未來》，運用雙語導覽並以不同角度拍攝淡蘭古道之美，榮獲比賽第二名佳績。同系章哲豪、江昇威、王冠驊、吳育翔及黃靖淳同學作品《綠色淡蘭2022 漫活深坑x大崎嶺步道》，不僅詳細介紹深坑老街的美食特色，更把大崎嶺步道的生態資源做詳細介紹，則獲得比賽第三名。

龍華科大外籍生阮士雄(左)運用雙語導覽並以不同角度拍攝淡蘭古道之美，榮獲2022綠色旅遊微電影大賽第二名。(圖/龍華科技大學提供)

觀休系陳詠岱、阮維德、阮氏橋貞、阮氏秋芳、杜庭光及鄭美兒創作的《綠色淡蘭2022萌萌生態與淡蘭生機》，則以平溪老街的懷舊場景與生態原始面貌，引領觀眾回味平溪老街美食佳景及拍照勝地，更把平溪地區生態原貌透過不同剪輯技巧完整介紹，獲第三名肯定。

另外，觀休系林怡蓉、邱建瑋、劉昀知及羅浩倫的作品，透過介紹平溪十分菁桐鐵道懷舊行，藉由介紹鐵道沿路的觀光資源及鐵道風情，讓觀眾回味最原始的平溪印象；次外，獲比賽優選的蔡侑伶、高郁茹、游芳瑜及許珮儀的作品則是尋訪深坑，介紹老街沿線特色及自然美景。

龍華科大觀休系學子參加2022綠色旅遊微電影大賽，共奪下5項大獎。(圖/龍華科技大學提供)

指導老師郭政易表示，學校長期支持師生參與各項競賽，促使同學將源源不絕創作能量結合創新想法，盡情發揮所長。而藉由創作旅遊影片，不僅讓同學們走出教室，實際觀察淡蘭古道的特色資源及美食文化，更把在學校所學習影像剪輯和導覽技巧運用至作品中，可說是學以致用的最佳展現。