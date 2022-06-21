臺北市數位實驗高級中等學校自 110 年起籌設，將於 111 學年度招收第一屆學生。今（6/21) 日假台北 101 大樓4 樓 獨一文創 The One 展演空間辦 理「臺北市數位實驗高中 111 學年度辦學啟動記者會」，由柯文哲市長與教育局曾燦金局長共同啟動臺灣教育新里程！

「臺北市數位實驗高中 111 學年度辦學啟動記者會」，由柯文哲市長與教育局曾燦金局長共同啟動臺灣教育新里程。(照片/臺北市教育局提供)

現場邀請專家學者及課程合作單位：國立臺灣科學教育館、臺灣微軟、 資策會、TutorABC、均一平臺教育基金會、威盛電子、迪威智能及明基電通等共襄盛舉，並安排跨域課程體驗，運用科技整合藝術、文史領域 內涵，讓與會者更瞭解臺北市數位實驗高中課程特色。

臺北市數位實驗高中（Taipei Digital Experimental High School），簡 稱T-school，代表臺北（Taipei）、科技（Technology）、天賦（Talent）、T型 人才（T shaped Talent）等意涵，以「廣闊探索、天賦自由」為辦學理念，致 力為每一位孩子打造最適合自己的教育模式，融合數位科技與探究實作，實踐 個人化深度學習，幫助孩子發揮潛能，促進自我實現與社會共榮。

柯文哲市長表示，今天是一個里程碑，這幾年教育局所拿到的獎項，幾乎展了所有局處獎項的三分之一，其中在實驗教育跟智慧教育做得最好，透過一個結合這兩種優勢的綜合體所打造的全亞洲第一所可以在線上取得學分及高中學位的公立高中，數位實中課程不以學科知識為重，首屆招收對象為基北區 48 名國中畢業生，招收需具有自主學習能力，對於自己想發展的方向有所規劃，或偏才型的學生。例如像比爾蓋茲（Bill Gates）、史蒂夫·賈伯斯（Steve Jobs）、羽球好手戴資穎及職業圍棋選手黑嘉嘉等，期待透過數位科技重新定 義學習型態，為臺灣培養更多人才！

籌備處代主任北一女陳智源校長受訪時表示，數位實驗高中在幫助學生探索自己、課程、選課制度、授課時間上彈性且自由度高，適合二類學生1.在小學與國中有特定領域專長天賦的學生 2.在學術領域單一科目有優勢但無法每科都齊頭優勢，須要更多時間探索自己的學生。後續這些學生都可以透過申請入學或其它選才管道進入大學繼續發展。

北市數位實驗高中招生簡章業已公告於臺北市政府教育局網站「最新消 息–高中職」（網址：https://reurl.cc/Lmo1qX）。招生管道分為「特殊選才」（報名時間自 6 月 13 日至 6 月 22 日止）及「申請入學」（報名 時間自 6 月 22 日至 6 月 28 日止）兩種方式，歡迎「具備自律自主、嚮往學習 自由且願意挑戰新教育模式」或「想要專注發展有興趣之學習領域、對於學習 方向有所規劃」的學生報名。