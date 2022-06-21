玄奘大學藝術設計學院積極培養藝術設計研究、創作及創新創業人才，學生參加競賽屢獲佳績，於「2022新竹美展」更一舉拿下西方媒材類首獎殊榮「竹塹獎」，本次西方媒材類參賽作品高達101件競爭非常激烈，該分類獎項中玄奘大學達七名學生同時榮獲入選以上佳績，成績亮眼。

玄奘大學簡紹琦校長表示，新竹是科技重鎮，但近年來以新思維發展文化建設，快速地翻轉新竹整座城市的樣貌；且「新竹美展」為新竹縣、市合辦之在地指標性競賽美展，至今開辦已邁入21屆，學校位於新竹市香山區，對於在地鏈結更是積極投入，在今年六月份的「2022 ART HSINCHU 新竹藝術博覽會」，是唯一受邀展出的在地學術單位，展出的作品亦廣受參觀民眾的肯定。日前所公布的「新竹美展」學生們再獲佳績，顯示學校對於藝術教育扎根的動能，並且願意一起推動新竹在地藝術跨域創作風氣，讓這座古城充滿科技與人文氣息。

陳俐菁作品《美夢》媒材:畫布油畫/尺寸:35cmx35cm /創作年份:2022。(照片/玄奘大學提供)

目前就讀玄奘大學藝創系陳俐菁同學，以油畫作品《反重力》在「西方媒材類」眾多競爭者中脫穎而出。此外，許文昌同學以水彩作品獲得佳作，林冠妤、汪倩玉、黃日香、許庭皓、等四名同學獲得入選，另外剛畢業不久的校友黃孟玲、吳浚弘也同時獲獎。另在「東方媒材類」亦有康興隆同學獲得入選獎，可謂成果豐碩。

陳俐菁表示，這次很榮幸能獲得評審委員的肯定，「對我而言是在創作之路上莫大鼓舞，這件得獎作品是我今年畢業展系列作品之一，從構思主題的發想到風格的形成，確實經歷了蛻變過程中的艱辛」。自己平時喜歡種一些多肉植物，也是舒壓的一種日常生活，在面臨畢業作品的同時，如何讓自己的作品能有辨識度及體現個人對於生命的體悟，而最終透過這個主題的表現，借平日對多肉植物的觀察，發覺當多肉植物被空間擠壓時，反而有可能產生出獨特的形體而突破有限空間繼續滋長，其旺盛的生命力帶給了我一些創作上的啟發，我以多肉植物造型為藍本，並透過自己的想像創造出奇異的花朵造型，創造出《反重力》這一系列的主題作品，借此表達了現代人的生活壓力，有時透過這些花草植物也會帶來一些舒壓作用，期許每個人都希望能夠開出自己心靈上的奇異之花。