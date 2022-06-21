新北市今(21)日舉辦「登山安全宣導影片」首映會，由烏來國中小戶外冒險社學生表演登山安全行動劇「做伙來爬山」，並由教育局長倒數後敲下場記板，播放Q萌插畫角色「熊秋葵」動畫影片，將登山迷路STOP安全守則融入活潑有趣劇情，帶出登山安全知識重要性並提醒注意事項，提供全市高中以下340校從事戶外登山教育活動行前指引，確保師生安全。

新北市教育局長參與登山安全行動劇「做伙來爬山」演出。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，新北市秉持「向山致敬」精神，重視登山及山野教育。這兩年更因疫情關係，國內爬山人次大幅躍升。足夠的登山安全知識是必須培育的素養，其中對於風險管理更應加強落實，期待透過這部宣導影片，吸引師生興趣及討論，提升登山安全意識。

烏來國中小戶外冒險社學生表演登山安全行動劇「做伙來爬山」。(照片/新北市教育局提供)

此外，首映活動邀請榮獲體育署110年優質登山教育-山野推手金推獎的烏來國中小師生演示行動劇。校長陳煌燿表示，學校各類教育活動首重安全，有備無患是確保安全第一要務，不論山野、戶外或防災教育皆含安全評估危機意識。準備工作不只有知識，還包含態度與技能層面，所以登山除了休閒娛樂，同時也是一門完整教育課程，期待安全概念擴展至每位師生。

新北市昌平國小榮獲110年優質登山教育-卓越登峰銀推獎。(照片/新北市教育局提供)

擔任體育署山野教育研習指導員的烏來國中小教師莊永隆也說，近年政府開放山林政策讓國內各級學校及教師對山野教育接受度越來越高，期待相關教育課程研發更臻完備，將是預防風險並培養國人知山、敬山、愛山的最佳登山教育策略。

今日擔任行動劇要角烏來國中小七年級白培誼同學分享自身經驗，最近正接受訓練要前往玉山前峰，覺得山野的訓練跟自己泰雅族文化非常貼近，很開心可以回到山林。這次可以參加登山安全的行動劇，覺得非常榮幸可以幫忙，讓更多人喜歡進入山林裡面。

榮獲110年優質登山教育-卓越登峰銀推獎的昌平國小校長陳月滿表示，學校雖為都會型學校，仍期望孩子親近山與大自然，感受山林之美。近年除開辦多次山野教育體驗活動，104學年度起透過幼童軍團集會活動課程，將登山裝備、急救常識、體能訓練、野外炊事等技能，運用實作遊戲分享方式，以小隊混齡學習培養問題解決能力，建立安全知識與技能。

教育局表示，「安全」是戶外登山活動最重要的事。將持續配合中央鼓勵學校申辦山野教育推廣計畫外，每年定期辦理戶外風險管理教師增能研習，培訓專業教師帶領學生從事戶外活動課程，期待師生將擁有充足登山安全知識，讓每一次的登山更有保障。