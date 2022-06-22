義守大學傳設原民班畢展“原”創魅力飽吸眼球

展場主題以橘色和藍色的波浪為主視覺的義守大學「原」創魅力，飽吸南臺灣民眾眼球！傳播與設計學院原住民專班畢業生，以「靈源」為畢業展主題，強調將不同靈感注入創作中，藉由平面攝影、紀錄片、傳統刺繡、流行音樂創作、古謠傳承、漫畫創作等各式作品，呈現原住民族文化的多樣面貌。結合靜態與動態的展覽內容在駁二藝術特區中亮相，以訴說原住民族人與土地、文化對話的概念為設計主軸，表達對文化情感的流動。

學生將傳統古謠錄製成數位作品，由畢業生代表林丞恩(左)將作品授權給義守大學作為教育與推廣使用，落實尊重原住民族智慧財產權的教育理念。(圖/義守大學提供)

本次活動在台東縣達仁鄉土坂部落林秀蘭祭師的祈福中揭開序幕，南投縣仁愛鄉萬豐社區發展協會理事長余陳秀菊，特別帶領部落族人前來參與這次盛會，現場熱鬧非凡。為了籌辦今年的畢業展，在過去兩年的時間裡，原住民專班學生蹲點學習萬豐部落的傳統古謠，並將古謠錄製成數位作品，為文化傳承樹立典範。此外，學生更將畢業作品回饋學校，由畢業生代表林丞恩將畢業作品授權給義守大學作為教育與推廣使用，落實尊重原住民族智慧財產權的教育理念。

義守大學傳設原民班「靈源」畢業展，畢業生現場吟唱布農族古謠，展現學習成果。(圖/義守大學提供)

受邀出席的還有立法委員伍麗華，她感動的表示這是她看過最棒的畢業展，同學們將自己的部落文化融入於創作中，展現出對土地的認同與文化傳承的使命，這是其他學校所學不到的，非常感謝與肯定義守大學對於原住民文化的高度重視和支持。擔任總召賽德克族的林丞恩說，這次的校外展，邀請家人從南投的部落前來參加，當父母看見自己孩子努力的成就，並傳遞家鄉的文化，相當欣慰與感動。林丞恩畢業作品以拍攝「獵人紀錄片」，傳達自己家鄉打獵文化，甚至還親手製作等比例的德鹿谷村的地形模型，讓部落長輩藉模型描述過往打獵事蹟。

義守大學今年校外畢業展同時結合傳設學院原民班的畢業典禮，在畢業生的獻唱與家長祝福聲中，大家攜手邁入人生另一個階段。原住民族學院院長趙仁方勉勵學生，畢業是另一段人生旅程的開始，期許同學們能帶著所學的專業，擔負起原住民族文化延續的任務。畢展總指導老師胡哲豪指出，期勉學生藉由策展傳達當代原住民社會議題，讓原民的聲音能夠被社會聽見與看見。義守大學蘊含的教育力量，讓多元文化以不同的形式發光發亮。