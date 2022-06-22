因新冠疫情的關係，校園中許多實體活動都被迫取消，國立台南大學師資培育中心為了讓偏鄉學習不中斷，在符合防疫規定下，採小班制教學的實作模式辦理科學體驗營，以科學實作活動與東陽國小學生度過周末時光。

本次的科學營隊主題為「生活中的小科學」，讓國小學童從常見的生活用品去認識科學，例如，在「馬格努斯飛行杯」與「環狀飛行器」課程中，師資生準備了紙杯、橡皮筋、吸管、紙條等日常小物，讓學童製作屬於自己的飛行玩具，透過一次次的飛行嘗試，讓學童思考會影響飛行距離的原因；「自製紋身貼紙」活動，先讓學童知道什麼是糯米紙以及其遇水的特性，再運用糯米紙特性做出自己專屬的紋身貼紙。

涉及光學與化合物的特性，紅外線風扇課程。(照片/國立台南大學提供)

本次營隊中，「彈力球」與「紅外線風扇」是本次較具挑戰的課程，涉及到光學與化合物的特性，師資生帶領學童逐步探索和思考，使學童能在陌生的材料中尋找影響玩具運作的可能因素，並發揮想像力去改良玩具。營隊中的實驗活動，能啟發學童對科學的興趣並培養相關知識，南大陳惠萍副校長期盼師資生能為偏鄉小學帶來知識與活力，讓所學能發揮出最大的社會效益。

南大黃宗顯校長表示，南大秉持回饋社會的教育精神，將持續規劃偏遠地區的科學教育活動，讓師資生發揮所學帶領偏鄉學童進行科學實驗活動，把自然科學教育資源帶進偏鄉，協助偏鄉學校發展，善盡大學的社會責任。