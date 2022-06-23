高苑科大因菲生指控實習超時工作，近日不斷收到有心人士渲染成「學工」與「黑工」學校，更以「中州事件翻版」形容。令全校一千多位國際學生非常憤慨，有五百多位菲律賓、印尼、和越南學生，連署向蔡總統陳情：「我不是黑工！請尊重我們；我們支持教育部國際產學專班計畫；還高苑科大國際辦學清白。」這些學生指出他們是持有合法居留證的國際留學生，也和台灣人一樣，必須合法繳稅，希望社會各界了解並尊重他們，不要說他們：「假留學之名，行在台打工之實」。

今年四月菲生向教育部和媒體投訴，指控學校安排他們實習工作超時，教育部在一個月內六次突襲高苑科大查核，並與勞工局與移民署突襲七家企業查處有無超時打工與危險工作不當管理事宜。據教育部官員與企業主管表示，「高苑科大不是中州翻版，學校並無涉入非法打工事宜。」事實上，有媒體大肆渲染的「菲律賓人力仲介招生」事件，牽涉高苑科大與崑山科大兩校的國際辦學，也是某一在台機構提供「不當聯結」的調查資料，且沒有任何實體證據，誤導教育部的事實認定。高苑科大已經提供明確事證向教育部申訴中。

高苑科大國際學生連署簽名板。(圖/高苑科大提供)

機自系菲生藍珍妲表示：「四年前我把握住了機會參加新南向政策國產班，雖然在學習及職場上對離鄉背景的外籍生充滿了挑戰與辛苦，但在導師與學校的協助下，讓我在學業及工作上能夠漸入佳境。我認為台灣國產班計畫是非常棒的國際型計畫。」另外，盧嵐心也說：「藉由新南向國產班我獲得了相應的專業知識，同時職場的實習制度讓我在生活上也獲得了生活上的相對保障。在學校學習知識，在實習場域學習產品生產的不同技巧是我在台期間最大的收穫。」

高苑科大國際生競賽亮眼表現。(圖/高苑科大提供)

高苑科大副校長張宏宇指出，外界對於國際學生實習或打工環境有諸多誤解，最根本的原因，是受到少子化影響，本國學生願意到第一線服務的人數逐年下降。雖然國家積極投入發展產線自動化與智慧化，但是，先進製程的人才仍是機器所無法取代的，所以，企業面對人力荒，仍必須設法解決。其次，台灣經濟規模不大，企業多進行國際投資，據此，具有雙語並熟知台灣企業文化的跨國人才，自然是企業必須用心栽培的種子人才。這些，都是國際學生對我國產業與經濟發展可提供的巨大貢獻，目前已逐漸蔚為風潮。展望未來，還有極大的發展空間。

張宏宇副校長表示，高苑科大仍將秉持著國際辦學的熱誠，配合蔡總統與教育部為國家人才長期發展的「新南向國際產學合作」的政策，不斷精進努力。尤其這四年來的25班「新南向國際產學專班」核准與「跨文化整合」的大學社會責任萌芽型計畫，更是加深加廣了高苑科大國際人才教育對台灣社會的持續貢獻。