新北新住民七國語文班 推種子教師數位公開課

新北市於今年六月開始舉辦全國首創新住民語文的課程，以各國休閒運動或是交通工具為教學主題，其中包含越南、印尼、泰國、緬甸、馬來西亞、菲律賓與柬埔寨等七國語文。在課程中也導入「蘇格拉底數位觀議課系統」，種子教師可透過此平台於線上教學，並以載具即時交流教學意見。

新住民語文班總召集人，秀郎國小曾秀珠校長表示，新北市自107年便首創新住民語文教學支援人員共備社群，百位教師分為7組共學。因應疫情，在新住民語文輔導團及聘任督學的帶領下，導入不受時空限制的數位教學方式。本次更將資訊科技融入公開課，希望每位新住民語教學支援人員，於實體教學或線上教學，皆能以學生為本位進行教學設計，增進學習成效。

共備社群學員雙城國小越南語教師王明珠表示，新北市提供完整的教師培訓，她能與百位教學支援人員一起學習，在輔導團師長的鼓勵下，她的教學信心持續增進。秀朗國小教師李小芳表示，她擔任印尼語教學支援人員，學會操作數位觀議課系統，可在線上觀摩其他支援人員教學、瀏覽教學回饋意見或直接回饋意見給授課老師，這個歷程對於她的印尼語教學工作獲益良多。

成州國小新住民語文教學支援人員共共備社群，辦理多元文化課程體驗。(圖/新住民語文班提供)

此外，北新國小泰語教師李拉雀薇表示，觀議課平台上簡單易學，7國新住民語文的教學影片，讓她吸取更多教學技巧與班級經營方法。成州國小越南語教師阮紅女表示，在平台上可看到新北市新住民語文教師的建議跟評論，幫助她去思考如何結合校內資源，推動新住民語文教育。

坪頂國小新住民語文教學支援人員共備社群，辦理實體培訓課程。(圖/新住民語文班提供)

教育局長張明文指出，新北市新住民語文班，實體與線上課程同步進行，培訓專業的教學支援人員種子教師。這些老師未來將成為新住民專業講師，提升新北市的新住民語文師資品質。並且在每年6月和12月辦理的新住民語文共備社群公開授課成果發表會，不斷與時俱進。