經濟部2022放視大賞 龍華科大遊戲系《霧界彼方》獲優選

龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系洪敏翔老師，指導學生團隊—「Pixel Synthesis」參加2022年第十二屆放視大賞，作品《霧界彼方 Side Of The Mist》從超過3000件參賽作品中脫穎而出，最終獲得行動遊戲組優選肯定，展現該系遊戲開發與創意設計實力，表現出色。

放視大賞是經濟部工業局打造的國內最具指標的的數位、設計類競賽；項目涵蓋影音、動畫、遊戲、AR/VR、行動應用等多元領域，期能透過競賽、展覽、國際論壇、交流聚會等形式，打造產學間互動合作及交流平台。

遊戲系學子從消費者觀點出發，展現遊戲開發與創意設計實力，表現相當出色。(圖/龍華科大提供)

洪敏翔教授帶領學生吳勁庭、郭展源、王瀧淵、黃晏屏、謝承諭及陳冠豪，開發一款以「‎次世代遊戲機平台」為主的"RPG＆彈珠台"遊戲。這款遊戲包含大量彈珠台元素，除了可以體驗過去彈珠檯遊戲外，也改變玩家以往對於RPG遊戲的固有印象，為玩家帶來了前所未有的新鮮體驗，也因此能夠在放視大賞中受到評審青睞，獲得優選肯定。

洪敏翔教授指出，製作遊戲過程，不管是從時間、工作分配到專業能力上，不斷地遇到困難，但對於製作遊戲的熱情絲毫未減，持續地嘗試尋求各種辦法解決問題。同時不斷提醒自己，究竟想要為玩家們帶來甚麼樣的遊戲，是否還維持曾經的初衷沒有偏題，大家都從中獲得非常寶貴經驗，打下扎實基礎，相信未來同學們開啟另一個專案時，技術實力將愈趨成熟。

《霧界彼方 Side Of The Mist》是一款‎次世代RPG＆彈珠台遊戲，為玩家帶來新鮮體驗。(圖/龍華科大提供)

遊戲系主任盧大為指出，該系以培養遊戲企劃與多媒體遊戲動畫之專業人才為教學目標，目前全世界遊戲設計人才需求正夯，遊戲系將以程式設計與人文藝術並重，培育理論與實務兼具的遊戲設計人才，有效打造學子未來職場競爭力。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜獲獎師生並感謝老師指導辛勞。他表示1999年率先成立多媒體與遊戲發展科學系，不僅是國內第一個將「遊戲」二字揭示於系名的科系，也是極少數具有iOS遊戲程式設計開發師資與教學能力的技職院校，今年並導入次世代主機遊戲開發，更能培育出產業界需要的創意人才。