當教學場域搖身一變成為餐廳，每位學生當起老闆做生意，這樣真實的“大場面”就在義守大學校園裡真實上演。義守大學的「實習餐廳」，是「觀光餐旅學院」學子們的「創業」園地。學校提供場地、專業廚房等設備，由觀餐學院的廚藝學系、餐旅管理學系，還有觀光餐旅學院原住民專班等學生輪翻上陣大顯身手，學生從菜單設計、食材訂貨、盤點、烹飪、販售到行銷等全部一手包辦，不同的主題料理一推出都大受好評，其中像是原住民專班學生，將部落的食材運用在料理中，打造出“原”味十足的咖哩飯。

觀餐原民班的學生將飛魚、紅藜、刺蔥等部落食材搭配融入巧克力、花生、提拉米蘇、香茅的自製咖哩醬中，推出多元的咖哩口味餐點。來自蘭嶼達悟族的鍾偉國說，飛魚是蘭嶼特色食材，特別將家鄉味帶入校園，未來他期望能夠在家鄉開店當老闆，學校的實務課程正好成為日後創業的寶貴經驗。總召高佳欣也說，從營運規劃、成本管控，和親自上市場貨比三家採購食材，再到販售與服務等，都是由學生全權處理，這樣的課程真的很酷。指導老師谷桑·路法尼耀表示，藉實務課程做中學，淬鍊自身實力，讓學子累積在未來職場上優異的即戰力。

義守大學廚藝系來自馬來西亞的學生，推出家鄉的海南雞飯，讓師生不用出國，在校園就能吃到最道地的馬來西亞美食。(圖/義守大學提供)

廚藝系學生曾推出義大利餐點、馬來西亞的海南雞飯、日式便當等色香味俱全的異國料理。其中義大利風味餐點，以手工製作的餅皮，鋪上熱狗、洋蔥和起司，以及搭配獨門醬料烘烤，紮實的口感和澎湃的用料，每一口都讓學生吃的好滿足。來自馬來西亞的學生，則是將家鄉的海南雞飯原汁原味呈現給義大師生享用，滑嫩的肉質配上特調酸辣醬，不用出國，在校園就能吃到最道地的馬來西亞美食。

義守大學提供「實習餐廳」為教學場域，藉課程培養學子實作能力，成就未來職場上的即戰力。(照片/義守大學提供)

此外，為了與校內的餐飲作區隔，餐旅系特別販售墨西哥捲餅、潛艇堡，以及韓式烤肉拌飯、安東燉雞飯與辣炒年糕等韓式料理，且兼顧均衡飲食，選用多種蔬菜作搭配，其中，韓式料理還受到義大韓國籍的學生好評。義守大學Fun大學習，提供「實習餐廳」為教學場域，藉做中學培養學子規劃能力、臨場反應和獨立作業的管理專才，讓學生就學期間就能參與實務工作，從上課中學到專業也累積經驗。