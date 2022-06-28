龍華科大葛自祥校長祝福111級畢業生要創造自己被需要、被依賴的價值。(照片/龍華科技大學提供)

(綜合報導) 龍華科技大學今年日間部、進修部各學制合計有2,631位畢業生修業期滿，日前舉行111級線上畢業典禮，校長葛自祥恭喜畢業同學在疫情時代順利完成學業，即將邁向人生嶄新階段，並勉勵畢業生要創造自己被需要、被依賴的價值，對別人能做出貢獻，努力精進不斷學習。各系師長在線上典禮為系上畢業生獻上最真誠的祝福，期許他們展翅高飛，勇敢追夢。

畢業典禮配合防疫政策，主要採同日各系線上直播方式進行，除了邀請校長、副校長、各院院長等校務主管錄影祝福外，並由各系自行發揮巧思創意，布置各類畢業場景，由朝夕相伴數年的系上師長線上為畢業生撥穗授證、頒發各項績優獎項，並紛紛給予祝福，還有各班級畢業生在校生活相片回顧及畢業生與師長合影，宛如一場謝師盛會，歡樂笑語連連，場面溫馨感人。

龍華科大線上畢業典禮，宛如一場謝師盛會，場面溫馨感人。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大連續5年通過教育部高教深耕計畫，榮獲1億3,153萬元，補助金額連續5年成長，每年均獲得逾1億經費，累積補助金額逾6億元，是台中以北地區私立科大第一；並連續3年每年均獲得私立技專校院整體發展經費近億元核配款。學校校務基金規模更居全國科大前三名，校務發展及財務狀況穩健。因此也為學生創造出更多的學習資源。

葛自祥校長除感謝全校師生共同努力，並殷切叮嚀今年2, 631名畢業生，踏入職場後仍要不斷地汲取經驗、積極學習，保持工作的穩定性及忠誠度；尤其要創造自己被需要、被依賴的價值，人生沒有彩排，每一場都是現場直播，把握好每次演出，便是對人生最好的珍惜。此外並期許每位畢業生，常懷感恩之心，常存回報之意，不忘師恩，情繫母校。不論是在何時何地，畢業生永遠是龍華大家庭的一份子，母校會是同學們最好的學習資源，也是最大的依靠。

各系師長們在給予祝福時，也不忘打趣畢業於疫情世代的同學，不僅讓原本期待的實體畢典盛會落空，疫情也對日後的求職或就業產生相當大影響，在人生中留下難忘回憶。希望同學面對挫折、困境跟考驗時，不要馬上放棄，隨時保持正向思考態度，儘管疫情下遭逢景氣低迷亂流，但是以龍華人精神及在校所學的扎實專業技能去闖蕩就業市場，相信日後必能逆風高飛，創造出一番成就。