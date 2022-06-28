臺北市立中山女子高級中學人文及社會科學資優班、數理資優班專題成果發表，今年首度以雙語方式辦理，同學以全英文發表其專題研究成果。學校數理資優班與姐妹校--日本大阪府立住吉高校交流多年，於6月22日亦共同以英語進行專題成果發表，兩校共有18組，議題涵蓋物理、生物、資訊、化學、數學、地科等領域。

台日數理資優班除有各自專題研究，更包含了雙方各2組生物組共同研習主題，從線蟲到斑馬魚等不同主題進行生物議題方面探究。儘管疫情所限，只能透過線上舉行，但網路平臺跨越國際地理藩籬，讓兩校學生可以順暢進行交流學習，展現彼此研究成果，激盪智慧火花也拓展國際視野。

人文及社會科學資優班成果發表方面，共有7組，議題涵蓋地理、國文、公民、歷史、英文等領域。研究內容有結合時事，討論教官退出校園的影響；也有學生觀察到五分埔商圈店家面臨「數位轉型」，因此實地採訪，探討店家從實體販售，轉型為網路商店，過程中所遇到的困難和挑戰等。學生整體表現精采紛呈，師長都給予熱烈回饋，佳評如潮。

臺北市立中山女高人文社會資優班專題海報展。(照片/中山女高提供)

中山女高注重培育學生跨域能力，引導學生關注周遭生活及聯合國永續議題。校訂必修課程「PBL-中山幸福提案」以Tri-P Based Learning（問題導向Problem-based、過程導向Process-based、專案導向Project-based）的內容設計，讓學生擁有問題意識，掌握思考、探索工具，透過小組合作跨域整合，解決真實生活中的問題。過程中完全尊重學生探索的興趣與意願，並重視其自發性及團隊合作互動性。

此次資優班同學以所學習之工具，運用於雙語專題成果發表，希望藉此培育學生雙語發表能力，提升參與國際學藝競賽或學術研討活動知能，並擴展國際視野及行動能力。