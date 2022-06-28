位於陽明山國家公園範圍內的湖山國小，今年附幼大班畢業生的畢業證書不是在學校領取，而是要從學校出發步行到紗帽山上領取。這項畢業挑戰單程3公里、爬升385米，對於6歲的幼兒來說是一項不容易的挑戰，但這一群湖山附幼第33屆的畢業生卻都做到了，他們不僅在紗帽山山頂領到由翁嘉聲校長所頒發的畢業證書，還從紗帽山頂看到七星山的山頂，預告那是小學畢業時要登上的山頭。

位於北投山區湖底盆地裡的小型學校～湖山國小，環境優美，附設幼兒園的教師群善於利用山區環境資源，每週三帶3至5歲混齡班的幼兒到社區散步，認識社區也鍛鍊腳力、體力，加上每個月至少安排一個天氣好的週三，帶著全部幼兒們外出遠足半天。近一年內師生一起去過花鐘、前山公園、杜鵑茶花園等地，師生每次都從學校走路出發，到達目的地後讓幼兒們野餐與遊戲，再走路回到學校，每個幼兒都因此練出了好腳力，一次比一次走得更遠，沿途並欣賞了漂亮的花、聽到各種蟲鳴鳥叫、呼吸到山林間的新鮮空氣、感受到山區的景色和天氣變化，充分獲得了五感體驗的經驗。

臺北市湖山附幼第33屆畢業生及家長開心在紗帽山頂領取畢業證書。(照片/湖山附幼提供)

幼兒們本來就很能走﹖當然不是。瞿若芸老師說：「剛開始孩子們走到一半會覺得很累、很想放棄，老師們就和孩子們一起探討這些情緒出現的原因，孩子們自己想到用唱歌、幫自己加油的方式繼續往上爬，漸漸的，孩子們開始享受爬山的過程，他們會運用感官找尋有興趣的事物，例如看到國家公園裡盛開的櫻花會開心的說：『哇！櫻花都爆開來了！』，有時甚至會自發地說：『若芸老師！我覺得好幸褔喔！』，走路的疲憊瞬間就拋到九霄雲外了，而這些真實的體驗就變成了幸福的種子，留在孩子們的心中。」

湖山國小一向都有在畢業前攀登七星山的傳統，於是附幼的彭美姬主任想到可以帶大班畢業生登紗帽山，讓大班畢業生們從紗帽山頂看到七星山頂，立下小學畢業前要登上七星山的目標。本次第33屆大班畢業生挑戰走到紗帽山頂領取畢業證書單程3公里，爬升385米，成人須2小時才能完成，對於6歲的幼兒來說頗有挑戰性， 12名畢業生勇往直前，不僅靠自己的雙腳登頂，也自行再走1.2公里、下降230米回到登山口。所有的畢業生家長們也都熱情支持，全數到場見證孩子領取畢業證書並一起合影。

完成畢業挑戰後，翁嘉聲校長肯定湖山附幼平日的社區散步和遠足培養出了孩子們的恆毅力，讓每一個幼兒都能夠堅持完成全程，這是迎向未來各種挑戰所需要的非認知能力。畢業生曾士哲小朋友說：「之前去遠足比今天登山還累！但我挑戰紗帽山登頂成功，讓我很有成就感。如果以後的小學老師要帶我去爬更高的山，我還是要去。」張彦濬的奶奶陳秀妹也一同登上紗帽山，她在下山時有感而發的說：「很佩服校長和老師們願意帶這麼小的孩子們來爬山，要帶這麼多小孩是很不容易的事。這是很有意義的活動，孩子們『征服』了紗帽山，學到要往前走、往前看，不要放棄，就能夠達成目標。」

臺北市湖山幼兒在杜鵑茶花園野餐。(照片/湖山附幼提供)