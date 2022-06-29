日前公布111學年度由科技部主辦的「科技部補助大專學生研究計畫」各校獲核定補助名單，「科技部補助大專學生研究計畫」是由大學生自發性提出研究計畫，加強學生研究及問題解決能力為目的，玄奘大學應用心理學系楊雯雅同學以「網路去抑制效應對線上課程中學生課堂沉默之影響：心理安全感的中介角色」為題通過核定。

科技部大專生計畫審查項目包刮研究主題的重要性、可行性、學生成績外，指導教授的學術研究與指導能力也在審查範圍內，同學必須要自我用心學習外，在大學生涯中也受到系上各專業課程的良好訓練，提出的研究計畫能核定通過，代表師生共同努力的成果。

玄奘大學應用心理學系表示，系上老師每年鼓勵學生提出研究計畫參與「科技部補助大專學生研究計畫」，自民國90年起幾乎年年都有大學部同學獲得補助。學系近年強調學院知識必須走出學術象牙塔，落實服務於本土社會，我們相信，接受以「跨域」應用為特色的全國唯一「應用」心理學系訓練後的同學們，都能具有追求夢想人生的幸福力量，找到為社會貢獻的自我價值！