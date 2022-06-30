荷蘭國際餐飲競賽 嘉南藥理幼保系勇奪14金

嘉南藥理大學幼保系繼2021年在加拿大觀光美食大賽勇奪19金後，今年在荷蘭挑戰賽中，與來自荷蘭、日本、澳大利亞等13個國家的選手競爭，最後以兒童創意套餐、棒棒糖口味調製及果凍花美感雕塑等項目共獲14面金牌，不僅為跨領域學習寫下美好示範，也讓嘉藥幼保系同學擁有國際賽經驗，大幅提升自信心。

因疫情的關係，許多競賽皆改為線上進行，餐飲類線上比賽須要透過視訊闡述完整的創作理念與構想，比現場展示與解說更具挑戰性，為給學生更多資源，除了將省下的交通費轉換成材料資源，學校也聘請具有國際講師證照及裁判資格的文彩燕老師指導，文老師有豐富國際賽經驗，並對學生調性能純熟掌握，在訓練技巧的同時，強化口語表達能力，讓選手不只會創作也能有效闡述理念及創意。

兒童創意套餐除樂造型創意也要兼顧營養均衡。(圖/嘉南藥理大學提供)

今年新增的兒童創意套餐競賽獲獎的同學陳怡蓁表示，他透過自己小時候喜歡動物造型的餅乾為發想起點，結合嬰兒營養與膳食設計專題課程上習得的知識，創作出動物樂園主題的兒童餐點，讓我們絞盡腦汁的是要如何讓孩子會想要拿起來吃；同時兼顧食材的營養均衡並和主題搭配。

參加棒棒糖競賽的林采姿運用課堂所學做出做出美味又好看的作品(圖/嘉南藥理大學提供)

參加果凍花手工皂及果凍花芳香劑的蒲詩其同學說：「果凍花香皂是一項有療癒效果的文創小物，它不僅富有創意的構思，還有精緻手工創作能力，跟教具製作有很大相關性，這次訓練出來的創新創作思考力想必是往後職涯很重要的經驗。」

嘉藥幼保系主任林佳蓉表示，該系一直鼓勵同學參加跨科系競賽，藉以活化專業能力，因為幼教現場是多元的，此次競賽在文彩燕老師協同指導下，嘉藥幼保系再次獲得好成績。從果凍花美感雕塑、棒棒糖口味調製到兒童創意套餐都是跨領域設計、美學與創意相結合，相信能給予學生自信滿滿專業力和適應不停轉動的時代的應變力。