111學年度五專聯合免試入學招生學校共計43校、190科（組）、2,031個預定招生名額（不含外加名額），為全國一區，並分為北、中、南3個招生委員會辦理招生。聯合免試入學報名採網路、通訊及現場報名三種方式：國中集體通訊報名及個別網路、通訊報名於111年6月30至7月8日辦理；國中集體現場報名及個別現場報名於7月10日至7月11日（每日上午9時至16時）分別於北、中、南區五專聯合免試入學委員會辦理。為避免現場報名等侯人潮，欲報名五專免試入學請多加利用網路及通訊方式報名。

技專校院招生委員會聯合會王錫福主任特別指出：「五專授課均為大學師資，並提供學生學習專業技能的最佳環境，著重培養學生一技之長，畢業即就業。就讀五專前三年除免學費的優惠外，針對畢業後有就業意願的學生，更可搭配教育部五專職場展翅計畫，五專後兩年的學雜費亦全免。」

有關111學年度五專相關招生資訊，請至各網站查詢或電洽。

北區五專聯合免試入學

網址：https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter5/；電話：（02）27725333

中區五專聯合免試入學

網址：http://exam.jente.edu.tw/；電話：（037）724535

南區五專聯合免試入學

網址：https://s5.nkuht.edu.tw/；電話：（07）8069140~3