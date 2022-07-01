111年因受到新冠疫情的影響，學生長時間居家遠距學習，缺乏教師與同儕課內外的互動，導致部分學生有閱讀力及學習熱忱下降風險。臺北市政府教育局為預防暑期學力滑坡(summer slide)及新冠肺炎學習滑落(COVID-19 Slump)影響北市學子學習力，考量疫情趨緩，加強推動「暑期學力提升方案」，自7月上旬開始陸續以實體及線上授課方式，辦理高中至國小學生(含身心障礙特教生)暑期閱讀營計畫、臺北酷課雲「暑期數位銜接直播課程」、特教生暑期輔導等計畫，積極支持本市近27萬名學子掌握學習關鍵。

本次方案也推出「暑期閱讀營計畫」，預計7月下旬開放報名。本系列營隊規劃邀請臺灣本土繪本作家、小說家及文創工作者，以閱讀結合繪本故事、詩作、劇本、報章雜誌等各式文體賞析與創作課程，並融入海洋、原住民、戶外教育、科普、媒體識讀等議題，活動簡章另行公告。每場次營隊預計招收30名學員，並保留特教生及經濟弱勢學生名額，保障其學習權益。

同時，「臺北酷課雲」自111年7月7日起推出升大學、升高中及升國中合計16門「暑期銜接」免費線上直播課程，預計7月1日起開放線上報名(網址：http://ono.tp.edu.tw)，課程除了直播外，日後也將轉製為線上非同步課程，上傳臺北酷課雲─網路課程OnO專區以及臺北酷課雲Youtube頻道，開放全國學生學習。

暑期直播課程。(照片/臺北市教育局提供)

為確保身心障礙特教生學力，本市國中小將加強辦理集中式特教班暑期「學習輔導課程」，及小六升國七新生「銜接課程」，開放學生家長視需求報名，並對經濟弱勢學生予以學費酌減或免收。「銜接課程」則規劃約5個半天(4節)課程，提供特殊需求領域課程、學科課程、自我管理能力課程等內容，以增進特教生校園環境認識、主動表達求助、常規遵守、學習習慣及自我管理能力，相關課程報名資訊，請逕洽所屬學校瞭解。

教育局亦請學校於遵守防疫規定前提下，實施以小班實體授課，趁著暑假針對學生學習弱點對症下藥，妥善運用假期找回自己學習的節奏，提升自主學習力，相關課程資訊及收費方式請以各校公告資訊為主。

教育局表示，鼓勵學生在疫情趨緩期間，善用時間，在遵守防疫規定下，多多出門探索體驗，或在家中運用本市「臺北酷課雲」等數位資源進行自主學習，提升基本學力及閱讀素養。