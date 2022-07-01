臺北市近8年來教育力沒有停滯，在2015年至2022年英國《經濟學人智庫》世界宜居城市評比，臺北在「教育項目」上年年皆獲得優異成績傲視亞洲，展現驚人成果，世人都看見教育力的亮眼展現。

2015至2022年英國《經濟學人智庫》（Economist Intelligence Unit，EIU）世界宜居城市評比，臺北市在「教育項目」年年獲得滿分，在今年度的評分中臺北教育力壓倒性超過香港（91.7分）、北京（83.3分）及上海（75分）。

臺北市雙語教育活動。(照片/臺北市教育局提供)

在雙語國際教育項目，北市也嶄露出韌性與創新的卓越表現，在2021年獲得澳紐商會商業傑出貢獻獎，成為歷屆第一個獲得該殊榮的教育單位。

臺北市非營利幼兒園。(照片/臺北市教育局提供)

臺北市教育局表示，我們秉持「躍升臺北教育，迎向幸福未來」，其中學前教育非營利幼兒園比例已達64.8%，年年均都為全國之冠。另本市自107學年度起推動「一生六六大順」幼兒學費補助方案拉近公私幼學費差距、減輕家長育兒負擔，享有優質、平價及近便的教育權利。

臺北市智慧與資訊科技教育活動。(照片/臺北市教育局提供)

在後疫情時代下，北市展現了教育的蛻變與轉型，獲得全球高度的評價與回饋，在2021年的全球資通訊科技應用獎E-Education & Learning Award中，臺北市以「臺北酷課雲」超越新加坡以獲得冠軍。2022年再度以「實現校園數位4.0的關鍵─親師生平臺」榮獲第八屆IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA）教育類別首獎，成為全臺唯一在教育類別三度獲獎城市。 111年學年度開辦亞洲第一所打破實體校園限制的「臺北市數位實驗高中」。

臺北市不僅於推動「智慧教育」、「國際教育」、「雙語教育」、「實驗教育」、「技職教育」各項表現經評比獲全國第一，臺北市將持續推展幸福教育，秉持「全人教育、終身學習及人文關懷」的教育核心理念，持續展現創新量能與教育使命，實踐「躍升臺北教育，迎向幸福未來」的願景。