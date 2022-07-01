為培育我國高階專業人才，加強青年學子專業知識，教育部辦理111年公費留學考試，網路報名時間為7月19日至8月2日，考試科目為國文與專業科目兩科，筆試日期為10月8日，面試日期12月3日至4日，歡迎有意報考者參閱考試簡章並及早準備。

錄取公費留學生者，攻讀人文學群獎助年限最長四年，理工類最長三年，並依留學國城市提供不同標準生活費，如赴紐約或東京每年生活費上限為2萬美元；學費補助方面，受獎年限4年者總額上限為12萬美元，受獎年限3年總額上限為9萬美元。

公費獎學金限定攻讀博士學位，但如「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位。優秀公費留學生、原住民公費留學及身心障礙公費留學，可選擇攻讀碩士或博士學費。

教育部提醒，本項考試考生需親自出席筆試及面試，不提供視訊面試，請有意報考者預先規劃行程。屆時教育部也將配合中央疫情指揮中心各項防疫措施調整應試作業流程，以維護考生健康安全。

本項考試簡章業已公告於教育部國際及兩岸教育司首頁https://depart.moe.edu.tw/ED2500/（點選路徑為：業務專區―海外留學―公費留學與各項獎學金專區―公費留學考試資訊），請自行下載參閱。如有其他詢問事項請電洽：(02)7736-5759或7736-5730。

各項留學獎補助資訊以鼓勵青年學子勇於出國留學追夢，教育部也設有「Taiwan GPS 海外人才經驗分享及國際連結計畫」官方網站（https://twgps.moe.edu.tw/）及臉書粉絲專頁，邀請多位公費學人分享留學準備、國外留學及工作經歷，歡迎有意出國留學攻讀博碩士學位的學子關注官方網站，並追蹤粉絲專業的最新訊息，協助您掌握公費留學獎補助的最新資訊。