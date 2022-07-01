2022第4屆世界棒壘球總會(World Baseball Softball Confederation；WBSC)會員大會，將於今(111)年7月3日至5日在臺北萬豪酒店舉行。自疫情爆發2年半以來，首次在台灣辦理參與國家數最多、最大型的國際體育會議，中華棒協、臺北市政府及教育部體育署(下稱體育署)都以最審慎及期待的心情，迎接全世界100多個會員國，共計200多位代表及工作人員齊聚臺灣。

WBSC會員大會是世界棒壇最重要會議，每2年舉行1次。我國於2019年在日本堺市舉行的第3屆會員大會就鎖定爭取本次攸關WBSC職務改選的關鍵性會議，期間受到全球Covid-19疫情影響，第4屆會員大會延至今年7月在臺灣舉行，一連3天的會議，將由全球與各大洲棒、壘球會員國進行至少27場次的會議，WBSC現任會長法卡利(Riccardo Fraccari)，將在此次會員大會中爭取連任，中華棒協理事長辜仲諒先生，將在7月4日召開WBSC棒球部大會中，挑戰第一副會長職務。另外，關係亞洲棒球事務發展的BFA，亦將在7月3日召開會員大會，選出新任會長，辜理事長同時將角逐會長職務，承擔起即將於今年卸任的我國籍彭誠浩先生數十年來在國際棒壇的影響力，帶領臺灣棒壇邁向新的里程碑。

第4屆世界棒壘球總會會員大會_臺灣初登場。(體育署林哲宏副署長) (照片/體育署提供)

彭會長在任期間，積極協助爭取國際頂級棒球賽事在臺灣舉辦，例如2001年世界盃棒球錦標賽、2008北京奧運最終資格賽、2019世界棒球12強賽及2020東京奧運棒球最終資格賽等，成功打臺灣承辦國際重要賽事的聲譽，並奠定我國在國際棒壇的影響力。

受疫情影響，我國採邊境嚴管的情況下，此次WBSC會員大會在外交部、大陸委員會、疾病管制署、內政部移民署及臺北市政府等相關部門的通力合作之下，跨部會協調解決相關入境與防疫問題，採取專案泡泡模式進行，所有與會代表從入境到離境(6月29日至7月8日)，全程在飯店會場活動，不得外出，以達最嚴格之控管，除了讓會議順利舉辦，同時能夠兼顧國人的健康及安全。

此次WBSC會員大會能順利在臺灣舉辦，再次向世界證明臺灣在國際棒壇的地位，同時向外界展現臺灣在疫情下，仍然能有舉辦大型世界級國際會議的能力。