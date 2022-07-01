國立高雄科技大學昨(30)日與衛武營國家藝術文化中心簽屬合作備忘錄，希望能培育出兼具專業技能及文藝內涵的人才，將和衛武營合作發展更多美感、藝術課程及展演活動，從藝文推廣，到學生實習，到學術和教學面的計畫，都將成為未來的合作重點。

高科大30日與衛武營國家藝術文化中心簽署合作備忘錄，未來將合開跨領域創新實踐課程，共同培訓藝文及創作人才，提升學生的人文素養。(左為高科大校長楊慶煜，右為衛武營藝術總監簡文彬) (照片/國立高雄科技大學提供)

衛武營將為高科大帶來人文層面的思考觀點，引進豐富的藝術資源，也將為高科大量身打造職涯探索、技能發展、職能培育等不同面向的藝術課程。較特別的是，高科大靈活引進豐富的校外通識課程資源，衛武營將成為藝術類課程的一大寶藏，甚至不排除課堂空間擴展至衛武營場館。

衛武營藝術總監簡文彬(右)表示，高科大是全國最大的科技大學，學生近三萬人，「我們很希望三萬人都可以到衛武營來」。高科大校長也特別分享，高科大原先在2020年鏈結春禾劇團的南部演出，後卻因COVID-19疫情席捲全球而被迫取消。(照片/國立高雄科技大學提供)

高科大校長楊慶煜表示，我們非常重視學生的美感、人文藝術薰陶，讓雙方的合作充滿非常多創造性的可能，也將實驗性從共同教育學院推動微學分課程。對於許多學工程、機械的人來說，接觸人文和藝術時，心裡感覺藝術是高高在上的一件事情，但高科大重視學生人文藝術的教育，希望學生可以了解，現在的科技產品不只講究功能性，更講究人性化和美感，科技產品的人性溫度需要透過人文藝術的薰陶才能幫助科技人實現。

高科大30日與衛武營國家藝術文化中心簽署合作備忘錄，未來將合開跨領域創新實踐課程，共同培訓藝文及創作人才，提升學生的人文素養。(左為高科大校長楊慶煜，右為衛武營藝術總監簡文彬) (照片/國立高雄科技大學提供)

衛武營藝術總監簡文彬表示，做為一個國際級場館，不僅以藝術連結台灣與世界，更希望連結科技與文化，讓台灣以傲人的軟硬實力立足國際。高科大是全國最大的科技大學，學生近三萬人，「我們很希望三萬人都可以到衛武營來」。特別是衛武營的建築、空間設計，也都應用了非常多獨特的土木、營造、機電技術在其中，一個完善的藝術空間，背後也還有工程、科技的支持。簡文彬希望藉由雙方深度的合作交流，以衛武營充沛的藝術專業和資源，為學生傾注文化養分，拓展科技人的人文素養，培養出無懼挑戰的世界級人才。