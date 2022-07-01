畢業於義守大學EMBA的校友鄭勝次，今年接任中華民國體操協會理事長一職，本身從商的他跨足體育界，跨域耕耘還經營的有聲有色，曾擔任過高雄市體操委員會主委，如今再往更高一級邁進，成為體操協會的新任理事長，鄭勝次喊出「任期內奪奧運金牌」的目標，展現出縱橫商場多年所累積的氣魄與膽識。

新任理事長鄭勝次喊出「任期內奪奧運金牌」目標，展現出縱橫商場多年所累積的氣魄。(照片/義守大學提供)

鄭理事長表示，會與體操接觸一切都是熱心的個性使然，當初因緣際會下接任高雄市體操委員會主席，與體育界朋友團結努力下一頭栽進體操的世界中，這回接下體操協會新任的理事長，希望從經營企業的思維，與新任秘書長同時也是選手出身的江建東攜手合作，從企業角度和體操專業相互結合，帶領代表團在下一屆奧運再創顛峰。

鄭勝次除了感謝外界給予肯定外，他也非常感謝母校義守大學的栽培，他在管理方面的專業，就是來自於義守大學的養分。鄭勝次不諱言的說，他很會做生意而且做的很好，這麼多年下來練就一身好功夫，卻發現在經營管理方面似乎缺少相關的專業知識，長久下來恐怕無法帶領自己與團隊進步，於是在友人的推薦下選擇義守大學EMBA就讀。鄭勝次進入到義守大學後，透過副校長李樑堅的指導，從企業診斷來分析自己的事業體系，藉由EMBA執行長李建興的財務金融課程，檢視公司的財務結構，並從專業課程學習人力資源的運用與管理。

鄭勝次感謝母校義守大學栽培，讓他在企業管理方面累積堅強實力。(照片/義守大學提供)

鄭勝次說，真的很謝謝義守大學師長們的指導與無私的傳授新知，讓他在經營管理方面累積堅強實力，並成為事業中的助力。一直都在挑戰自我的鄭勝次表示，攻讀EMBA時，在師長的協助下以及與同學相互交流過程中，深刻明白學無止境的道理，他希望將這樣的求學態度與精神分享予學弟妹們，因為唯有透過學習才能讓自己更強大茁壯。