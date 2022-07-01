2022年經濟部米食盒餐節7月1日（五）至7月3日（日）在華山1914文化創意產業園區（中一館）華麗登場，除了頒獎之外並邀請獲選盒餐業者到場，並推出限量盒餐販售，讓消費者現場一次品鑑全臺最優質、最美味的盒餐。

鑑於疫情改變了消費者飲食習慣與消費樣態，外帶與外送餐食成為日常的消費需求，經濟部為促餐飲產業多元開拓與商機發展辦理「盒餐徵選活動」，鼓勵業者以臺灣米食為主題開發優質盒餐，今年度共徵集302家業者、722品項參與徵選，各種多元豐富餐盒料理紛沓而出，包含臺式風味，異國料理、原民特色等各樣風味盒餐。

亞企味屋行政總主廚吳進旺領獎後，開心拿著獎牌在活動背板前留影。（攝影/王雅芬）

亞企味屋從眾多競爭者脫穎而出，所推出的「板燒鹽麴三星蔥鴨腿餐盒」獲選經濟部優質餐盒，活動期間同時參與2022米食盒餐節展示，亞企味屋行政總主廚吳進旺表示期望由此一活動，將亞企味屋用心不減的料理力量呈現給消費者，現場亦提供優惠等多項活動，歡迎大家一同前來體驗！

亞企味屋此次獲獎的「板燒鹽麴三星蔥鴨腿餐盒」，主食嚴選宜蘭在地櫻桃鴨腿肉，使用鹽麴、三星蔥醬料醃製入味後，以舒肥機器定時、定溫熟成，最後薄切以鐵板煎烤至金黃酥脆，肉質香嫩多汁，香氣濃郁，與台灣之光194香米白飯完美結合。不僅色香味俱全，還有滿滿的蔬食纖維、蛋白質，一餐所需營養一次滿足。

亞企味屋從眾多競爭者脫穎而出，「板燒鹽麴三星蔥鴨腿餐盒」獲選經濟部優質餐盒。（攝影/王雅芬）

負責人簡剛民表示：看準高齡化社會，台灣未來在健康、長照飲食有很大的需求，因此從科技業涉足餐飲業，但沒想到剛起步沒多久就遇到新冠疫情，亞企味屋因而從實體店面服務開始增加外帶餐盒的項目，此次剛好經濟部推出餐盒競賽，便送件參賽，因為本身對食材的講究與採健康的烹飪方式，好東西自然獲得評審青睞，便一舉獲選。感謝評審的肯定，未來將持續堅持以優質新鮮食材與輕烹調的理念持續推動健康美味與長照飲食。

現代人已將吃的健康為首要注意事項，亞企味屋以健康為軸心，特別選用臺灣在地食材、引進部分日本健康食材及相關技術，並與臺灣農場合作，選用檢驗後的安心蔬菜，提供大眾健康食材的新選擇，並以新鮮食材為健康基礎、有機無毒為輔、創造一個健康、安全的飲食環境。

2022米食盒餐節在華山1914文化創意產業園區 中一館舉行。（攝影/王雅芬）

米食盒餐節在華山1914文化創意產業園區 中一館舉行，亞企味屋現場推出「板燒鹽麴三星蔥鴨腿餐盒」現場優惠120元 ( 原價150元 )，每日限量50份。此外還有提供亞企味屋經典餐盒，如蒲燒鹽麴虱目魚肚餐盒、鹽麴唐揚炸雞餐盒與炸豬里肌排餐盒、限定「壽司飯糰咖哩濃湯」套餐、小樽啤酒等美食美酒，消費者只要用銅板價即可品嚐美食。

2022米食盒餐節

時間：2022/07/01星期五 ~ 2022/07/03星期日

地點：華山1914文化創意產業園區 中一館