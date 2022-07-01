醒吾科大在近日剛落幕的大專院校3X3籃球錦標賽的決賽，遇上健行科大，打至延長賽，最後以林展右弧頂兩分球驚奇奪冠，再次展現醒吾科大厚植的籃球實力。總教練黃志才與隊員誓言，明年重返UBA大專籃球聯賽公開一級，為校爭光！

醒吾科大男籃隊在「大專3x3籃球總錦標賽」一舉奪冠，醒吾科大總教練黃志才(右起)、蔡明峻、仲俊威、林展右、阿比伯，開心合影留念。(照片/醒吾科大提供)

黃志才教練表示，這次的錦標賽奪冠是一個美麗的意外，當初只是希望球員能多一點競賽的經驗，也藉由這個機會跟一級選手、頂尖球隊學習，因為他們都是未來國家優秀的職業選手，球員可以藉此機會吸取經驗。也很感謝這些球隊的參與讓我們有這樣的機會學習。在比賽過程中球員們肯定收穫很多，透過這個機會希望未來UBA比賽時，達到我們設定的目標。

醒吾科大男籃隊後衛阿比伯(圖右)及中鋒仲俊威在「UBA大專籃球聯賽」簽名留念。(照片/醒吾科大提供)

在冠軍賽上立功的球員林展右表示，這次3×3最後關鍵殺進的弧頂兩分球有帶點運氣，在教練鼓勵下才能完成絕殺球拿下冠軍，希望明年能跟球隊一起努力打進公開一級完成目標！擔任球隊小中鋒仲俊威表示，3×3比賽空間比較大、外線切入的空檔比較多、對方防守也會比較積極，個人努力的目標就是要打進職籃。球隊中鋒的蔡明峻提到，這次3×3比賽的對手很強，所以覺得在體型、耐撞力、肌力等各方面都很吃虧，會在身材上做加強並把基本動作練好，像是籃下腳步等。目標就是明年回公開一級。後衛球員阿比伯父母都是外國人，但他是道地在台灣成長的本土選手，他表示，能跟公開一級球員對打感覺非常好，能夠知道公開一級的強度，他們身體碰撞、防守進攻的基本動作，都比二級要強很多。明年目標要跟球員一起打進公開一級，最後目標打進職籃。

醒吾科大男籃隊中鋒蔡明峻於醒吾科大受訓時的英姿。(照片/醒吾科大提供)

UBA大專籃球聯賽新賽季大約在11、12月開始，醒吾科大男籃隊矢志「我將再起！」，教練團已開始著手準備訓練計劃，全校師生力挺成了最堅強後盾，目標堅定不變，誓言重返公開一級，絕不放棄！