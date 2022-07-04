張瑞雄《元宇宙的讀書人》簽書會擠爆 美酒加咖啡溢香好人緣

台北商業大學前校長張瑞雄7/3日下午在台北天成飯店舉辦《元宇宙的讀書人：科技、數位、人工智慧的開源活水》新書發表會。國民黨立委蔣萬安、鄭正鈐，製作人周遊、大同大學何明果校長、真理大學陳奇銘校長、台灣醒報林意玲社長等皆蒞臨現場祝賀。台北市長參選人、立委蔣萬安到場致詞時引起一陣合照、簽名旋風，他說：張校長對資訊科技、科學新知有專業研究，且保持讀書人對社會時事的關懷，將知識以淺顯易懂的文字分享給民眾，未來要好好的跟張校長請教「元宇宙」在台北市政的應用。

張瑞雄《元宇宙的讀書人：科技、數位、人工智慧的開源活水》新書發表會，台北市長參選人、立委蔣萬安到場致詞時引起一陣合照、簽名旋風。(圖/王雅芬攝)

張瑞雄致詞時表示，由於自己專長在資訊和在大學教書，所以文章以資訊科技的評論和科技新知介紹為主，旁及教育的親身經歷的問題。此外，因為身處台灣民主化的過程當中，一些社會與政治議題的評論會偶而觸及，從民國84年第一篇投書至今，27 年下來也累積了好幾百篇文章，本書就挑選和科技相關的文章百餘篇，希望對於數位科技和目前最夯的人工智慧和元宇宙的科學知識普及做些貢獻。他特別感謝王興隆董事長、梁幼祥老師、張善政前院長、張錦貴教授亞洲名講師、黃齊元總裁、蒲澤春上將、趙涵捷校長、劉安之校長為本書美言寫序。

張瑞雄過去投書各大媒體不計其數，將知識以淺顯易懂的文字分享給民眾。(圖/王雅芬攝)

前行政院長張善政於本書序文中提到，張瑞雄過去投書各大媒體不計其數，尤其本書收錄的科技性文章，評論國際科技界的重要大事，深入淺出，讓一般人都能一窺科技圈內行人的觀察。張善政表示，張瑞雄的文章就像短篇故事一樣有趣，讓人看到科技的人性面。

另外，簽書會場高朋滿座，好人緣、忙著簽名的張瑞雄他特別感謝櫻桃爺爺贊助簽書會現場的點心，櫻桃爺爺是由臺北商大校友鍾耕宏所創辦，不忘拜託大家多多支持。還有聯發國際旗下的歇腳亭 Sharetea 珍奶鄭凱隆董事長特別贊助簽書會現場的飲料以及賀木堂的蔡董事長和古坑咖啡的徐董事長蒞臨，並帶來美酒加咖啡分享大家。張瑞雄感謝各位讀者和好朋友的支持和鼓勵，會繼續寫作不斷，未來應該會出一本探討教育問題的書，請大家繼續支持。