111學年度四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果今(7/5)日上午10點公告分發錄取結果，並開放考生上網查詢。計76所科技校院及大學參與招生，提供1,402系科（組）、學程，5,996名招生名額，招生名額居前三類依序為商業(1,421名)、商設(876名) 、電子(789名)。

根據技專校院招生委員會聯合會統計，本學年度四技二專技優甄審入學招生通過資格審查並進行網路報名共8,170人，報名人次最多的前三類依序為商業、電子、機械，完成網路登記就讀志願者計6,487人，經就讀志願序統一分發錄取者有3,997人。

分發錄取生於111年7月5日10:00起，可至考生作業系統「報到資訊專區」查詢各科技校院報到方式。技專校院招生委員會聯合會王錫福主任特別提醒，分發錄取生必須於111年7月14日12:00前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。獲分發之錄取生若於四技二專技優甄審入學招生已完成報到且未於規定時間內聲明放棄者，即無法再於四技二專甄選入學辦理報到，請分發錄取生特別注意。

已辦理完成報到手續之錄取生，除在111年7月14日12:00前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加111學年度四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者取消其甄審入學之錄取及入學資格。

相關訊息請至111學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢(網址https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/)