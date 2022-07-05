南華大學「就業力學程-創業楷模講座」，日前邀請車麗屋汽車百貨股份有限公司卓豐閔總經理分享如何利用永保初心的態度，從平凡到卓越的創業過程。

南華大學創業楷模講座，由林辰章副校長引言。(圖/南華大學提供)

南華大學副校長林辰章表示，每個人的背景都不盡相同，卓豐閔總經理無論是就業或是創業時期，於職場上都是盡心盡力的付出，深受老闆們的肯定。積極進取的卓總經理為了提升企業的管理能力，至東海大學及Sales University在臺灣設立的行銷學分班進修，並因經營公司績效卓越，帶領公司榮獲「國家品牌玉山獎」，以及個人榮獲「第41屆創業楷模」及「2019台灣百大MVP經理人」之殊榮。

相信卓總經理的豐富職場經驗和企業經營管理的理念，都能讓參加的人有所啟發。

資訊的時代，利用網路獲得資訊的同時，如何從中脫穎而出贏得消費者的青睞，除了重視商品品質以及讓顧客方便挑選以外，最重要的是如何保持初心，不能因為公司的利潤和規模成長影響創業的初心。創業初期卓豐閔凡事親力親為，無論是從店面規劃設計、人員招募、營運模式、行銷企劃...等，在20多年前的台中七期重劃區人煙稀少，吸引消費者上門成為創業公司初期經濟的最大挑戰。因此，在事業繁忙之餘，卓總經理進入了東海大學企管系進修，將企業行銷管理所學應用於經營實務上。四年後，台中創始店經營穩定，並發展出連鎖經營的模式，不但成功的將經營模式延伸至彰化員林，也同時成立了「車麗屋汽車百貨股份有限公司」，開啟打造台灣汽車百貨第一品牌的第一步。

參加「就業力學程-創業楷模講座」的學子大合照。(圖/南華大學提供)

企業經營至今27年，卓總經理為了建立一體化管控的機制來面對市場需求做出全面性的因應，陸續導入ISO 9001：2000品質管理系統並獲TUV認證建構E化的腳步，除了自行建置EIP企業資訊入口網站系統、POS進銷存管理系統、B2B供應鏈管理系統，也於2016年導入SAPERP資訊整合系統，讓全省門市和供應商都能同時且快速接收即時產品銷售資訊，完整打造「一家購物、全國服務」的服務網。

卓豐閔表示，創業是一條不歸路，做任何決策前，務必謹慎評估且訂立明確的目標。而「積極、負責、分享」是始終秉持的經營理念，提供顧客「一家購物、十分滿意；百點積分、全國服務」，目的是想要成為台灣最大、客戶滿意跟員工幸福的企業。卓總經理勉勵大學生無論是就業或創業，都要保持熱情、負責以及不忘初心的態度，將能在職場上闖出一片天。