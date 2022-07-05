義守大學是南部唯一雙語標竿的私立綜合大學，吸引來自40國、近1500位的境外生，飄洋過海到義守大學求學。今年畢業於「觀光餐旅學院」餐旅管理學系的何美詩，來自馬來西亞的她，在大一的海外交換生學習、大三的營運實務課程，甚至還參加創意伴手禮比賽獲得冠軍，在大學四年中編織了屬於自己的精彩故事。

何美詩感謝義守大學提供軟硬資源，從學習的經驗中累積養分，讓她四年的求學旅程收穫良多。(照片/義守大學提供)。

何美詩說，義守大學有專業的教研資源，以及與企業鏈結的多元管道，加上自己的阿姨也是義大的學姊，在強力的推薦下，便決定選擇義守大學。此外，何美詩在大一下學期，透過學校的交換生計畫前往中國廣州暨南大學，拓展國際視野。

勇於挑戰自己的何美詩，曾參與義大觀餐盃「臺灣在地創意伴手禮」競賽，以外國遊客的角度，設計方便攜帶的伴手禮特色，一舉奪冠。(照片/義守大學提供)

在大三的營運實務課程中，擔任內場主廚的她，打頭陣帶領同學在學校的實習餐廳中販售美式漢堡，在大家齊心協力下業績一天比一天好，這樣的成長與成就，是在校外打工都無法獲得的寶貴經驗。喜歡挑戰自我的何美詩，曾參與義大觀餐盃「臺灣在地創意伴手禮」競賽，她與團隊選用臺灣在地的紅豆、芋頭和白豆沙為食材，並以外國遊客的角度專門設計方便攜帶的伴手禮，並一舉奪冠。何美詩表示：「學習重要的不是從書本裡學到什麼，而是透過每次的經驗累積淬取養分，很感謝學校完備的學習資源，讓學生成為最實質的受惠者。」

由於學校鏈結集團的優勢、產學合作的模式多元，對於就讀觀光餐旅學院的學子來說，實習機會更多更好。義守大學不僅僅打造全國首創「ISU Cooking Studio & Library特色中心」，建置結合廚藝教室與專業級攝影棚的教研場域，更與高雄萬豪酒店簽訂「產學策略聯盟合約」，讓義大學子在學術與實務課程中，淬煉出未來職場即戰力。