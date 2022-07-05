高苑科大響應政府新南向政策，成立國際產學班，招收東南亞國家來台就讀的外籍生，打造多元文化的國際校園。學校重視外籍生的華語文能力，除了聽、說、讀、寫通識課程外，圖書館強調融入台灣文化的情境教育之重要性。每學期邀請高雄「緣龍戲坊」創辦人江明龍老師蒞校指導外籍生演布袋戲，讓布袋戲進入日常生活欣賞領域，以多元的創造力增進自我價值。

「偶」愛高苑科大，外籍生演出台灣布袋戲。(照片/高苑科大提供)

此次教學活動由江明龍老師與圖書館越南籍工讀生阮氏夢詩搭檔， 一同向外籍生介紹布袋戲的角色分類：生、旦、淨、末、丑。解說戲偶的角色與台步，讓大家更了解每個角色的個性以及在戲中的作用，最後由外籍生串場演出說出自己家鄉的故事。在高苑科大已第四年的越南籍阮氏夢詩，長期參與圖書館舉辦的多元文化活動，十分喜愛台灣傳統藝術文化。藉由自己母語文化與江明龍老師合作演出，讓初來台灣的外籍生體驗布袋戲掌藝及口白藝術之美，感受聲光視聽的震撼力。

「偶」愛高苑科大，外籍生演出台灣布袋戲。(照片/高苑科大提供)

高苑科大校長趙必孝博士提到，因東南亞外籍生比例逐年提升，為因應語言以及生活文化之不同，除讓外籍生逐步適應我國民俗風情外，也同步讓本地生瞭解東南亞國家的文化以及特色，推動雙向互動學習之機制，營造國際化的多元教育環境。布袋戲代表台灣意象，是台灣的驕傲，內容包含刺繡、彩繪、雕刻、音樂、文學、以及編劇，是一門精緻且具有綜合性的藝術。透過布袋戲教學體驗，可以激起外籍生對於學習華語的興趣與熱忱，同時也可以對臺灣文化有更深一層的瞭解，也讓本校可以成為在地推廣臺灣文化與藝術的重要窗口。