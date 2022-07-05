自2001至今，總統教育獎累計已有1,238名學生榮獲獎項，為了獎項意義的延續，教育部國教署籌辦了「2022總統教育獎歷屆獲獎者生命教育專題講座暨展演活動」，藉由藝術展覽及動態展演等多元形式，邀請40位歷屆傑出獲獎者，以偏鄉地區學校獲獎者作為優先，於各大國高中小學分享自己的生命故事，預計舉辦80場生命教育講座，藉此演講鼓勵學生正向迎接挑戰。

講師楊宗中，因染色體異常，患得肌肉萎縮症需要以輪椅代步，以及視力幾乎全盲的狀況下，母親鍥而不捨的陪伴，成為了他的雙眼與雙手，陪伴他克服了在人生中的一切困難；而楊宗中也相當爭氣，在求學的道路上勤學苦練，在讀清華大學時從沒缺過課，並以優異成績從大學畢業。楊宗中說，在人生道路上，他也有想過放棄，但是家人的鼓勵以及自我生命的韌性，讓他在絕望中能重新站起，鼓起勇氣持續面對病苦帶來的挑戰，希望能一路念到博士，未來為特教生奉獻心力。

終身與輪椅為伍講師盧馬利，於西元2000年就讀桃園縣龍潭農工二年級時，因為一場嚴重車禍，導致下半身深受重傷。此後十幾年間又經歷各式手術治療因癱瘓引發的疾病問題。縱使經歷重大打擊，流下過無數的淚水，但她仍未放棄生命的火種，用樂觀開朗的態度面對未來，積極復健並充實自己，在龍潭農工畢業後，努力增進一技之長，學習美術設計及電腦繪圖，從未停下腳步，於2002時獲得總統教育獎及周大觀基金會熱愛生命獎的肯定。她除了積極經營部落格分享自己的生命歷程外，目前也與先生一同成立工作室，推廣親子教育、特殊教育、友善空間營造等相關主題，給予他人勉勵及照顧。

講師蘇芸代自幼在單親家庭中長大，雖然家庭經濟拮据，但她仍勤學努力考取執照，曾擔任金門縣政府教育處駐烈嶼學區專業輔導人員，也是烈嶼地區首位常駐金門的專任心理師，與學生輔導諮商中心原有專業輔導人力作結合，讓需要照護的孩童有更多的機會無謂恐懼，勇往直前；現在返回臺灣本島從事行動心理師的服務，服務對象不侷限於兒童，更增添了特殊族群作為服務的目標，也在各大單位分享正向教養的理念，期許可以從家庭開始，靠著自己的生命，增進他人心理健康和社會利他性。

講師林秉澄至馬光國民中學演講。(照片/教育部提供)

講師林秉澄國中時因父親車禍受傷無法工作，家中經濟陷入困境，必須協助母親照顧弟妹以及受傷的父親，因此林秉澄於國中畢業後決定念美髮科，學習一藝之長，雖然一開始沒有得到父母親的認同，但他仍堅持自己所選的路，勤奮磨練精進自身專業，逐漸展露頭角，並多次參加國內外美髮比賽屢獲佳績。而他也很感念過去他人的幫助，為此長期至醫院進行義剪，回饋社會。未來希望朝向造型設計師的目標邁進，能夠在美髮造型闖出屬於自己的一片天。

國教署表示，透過總統教育獎歷屆獲獎者生命故事之分享，促進獲獎者生命動能及社會正向影響力外，更希望透過生命教育的宣導活動，帶領孩子們能夠培養正確的觀念，同時，可以讓需要特別照顧的孩子有更多的機會與勇氣前進，發揮更廣、更深的正向影響力。