國立臺南大學承接教育部及國民學前教育署7月5日辦理「支持直轄市、縣（市）政府推動精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質計畫」之110學年度輔導諮詢委員期末共識會議，期盼透過專業的對話交流與委員的回饋，並對110學年度精進教學品質計畫進行整體檢討，期盼能激發出新的教育火花。

因應疫情會議採線上進行，由國教署國中小教育組組長林祝里、國教署國中小教育組課程及教學科廖曼雲科長及南大陳惠萍副校長共同主持，計有六十餘位各縣市及專案型輔導諮詢委員等共參與線上視訊交流會議。

本次會議進行「精進教學政策評估指標之研究」與「精進教學品質計畫輔導諮詢委員紀錄分析」之主軸分享；同時彙整分析111學年度前置規劃輔導會議紀錄與自我檢核輔導會議紀錄，以利於輔導諮詢委員了解地方政府計畫執行情形，且看到更多元的觀點。

林祝里組長表示，藉由自身專業協助縣市推動計畫；同時也感謝南大計畫團隊的努力，期許在新學年度輔導諮詢委員持續給予協助及建議，共濟群力，引領縣市政府落實計畫之執行，達成計畫綜效。

承辦學校南大表示，藉由大家的協同努力，使計畫之推動與執行更加完善，並透過多元的教師增能活動，使教師獲得更多專業上的支持，以提升教學品質，延續教學熱忱，嘉惠學子。