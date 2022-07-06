新北市教育局辦理6場SIEP學校本位國際教育精進計畫(School-based International Education Project)課程線上分區成果發表會，由38所學校跨校社群為主軸，橫跨8大學習領域，從在地生活經驗出發，結合各國多元文化、探討國際人權、環境保護等全球議題，共計有338校高中職及國中小共同參與，讓師生們在雲端與五大洲學校交朋友精進自我學習。

教育局長張明文表示，新北市首創全面推動中小學國際教育四堂課，藉由跨域、跨校、跨界推動國際教育課程，結合科技、閱讀、雙語與美感四元素，透過專家協作及國際教育輔導團，長期推動跨校社群，落實普及化、在地化、與全球化國際教育課程，學生透過探究與實作，展現理解、尊重、關懷與具行動力的全球公民。

成功國小學生與韓國世宗市MIREI學校共同訂定濕地公約保育大行動。(圖/新北市教育局提供)

成果發表會中成功國小展示與韓國世宗市MIREI學校締結姊妹校邁向第3年的精彩文化交流歷程，除了推廣家鄉道地美食，也學習製作韓國最夯飲品。這學期以「全球溼樂園」為主題，運用環保及永續生態議題，發展五股溼地踏查、以繪畫和程式創作保育繪本及自編《溼地裡小精靈》教材，自發訂定濕地公約保育大行動，落實生態永續精神。

樟樹國際實創高中則是運用永續消費及生產理念發展另類「慢活時尚」國際教育課程，引導學生探討追求時尚服飾同時造成環境水資源、化學品污染、垃圾處理等問題，以慢活生活態度將時尚足跡進行舊衣改造，作品融合各國文化圖騰、符號元素，展現雙語與美感教育，並與美國箴言高中師生線上跨國分享獨一無二創作。

江翠國中學生製作咖啡渣餅乾，體驗剩食行動永續循環。(圖/新北市教育局提供)

跨域及跨界合作是發表會重點，江翠國中家政老師邱湘惠與外師合作推動雙語課程融入綜合領域發展「零飢餓」國際教育課程，讓學生了解糧食危機及剩食活用，並製作咖啡渣餅乾與香皂實踐剩食永續行動。位於南洋觀光緬甸街旁的中和國中，則以「悠遊南洋」的校訂課程讓學生實境踏查，提出行銷緬甸街南洋特色文化倡議行動，結合華新街商圈發展協會跨界合作，擔任多語文化親善大使，讓更多人透過品嘗特色美食認識南洋文化。

成功國小6年級陳巧穎同學表示，藉著與韓國姐妹校線上交流的機會，分享五股溼地漂亮生態和濕地保育行動，即三不原則-不破壞、不打擾、不撿拾，韓國學生也分享在地順天灣濕地保護做法，大家都認同地球只有一個，守護家鄉生態的信念。樟樹國際實創高中高一流行服飾科王韻慈同學則表示，透過與美國師生交流，分享舊衣改造加入不同國家傳統元素成為時尚作品外，也減少舊衣淘汰速度，永續生產及消費有助於全球循環經濟生產消費，兩國師生一同為地球永續發展盡心力。