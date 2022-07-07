Newtonkids聯手輔大、宇萌數位科技 邁向元宇宙

科技進步，教育的方式已不像早期單調乏味。Newtonkids（牛頓自然教科書）看準這點，於6日與輔仁大學、宇萌數位科技攜手合作，以AR、VR、MR之虛實科技技術，將科技融入教育，並簽署「元宇宙前瞻計畫」合作備忘錄（MOU），期盼藉由產學三方的聯盟，推行元宇宙創新教育。Newtonkids積累的優質科普素材，透過宇萌數位所提供的XR技術與平台，將平面紙本的內容翻新為可互動的XR立體資訊，並藉由輔仁大學的學術及人才培育，大力推行XR「元宇宙」教育新方法。
Newtonkids董事長黃崇城表示：「科技是生活的一部份，應該好好利用它來學習」，世界上有許多值得去了解的事件，但孩子可能覺得與他們距離遙遠，在學習上容易興趣缺缺，再加上疫情遠距上課，讓教學內容比往常單調無聊。若能利用本次技術，使教材變生動有趣，將能推動孩子們攝取知識的動力。
輔仁大學副校長謝邦昌指出，Newtonkids的內容以及XR大廠宇萌數位的科技，再加上多元跨域學生數最多的輔仁大學，將會讓元宇宙的世界更加豐富。而年底輔仁大學計劃推出元宇宙學位學程，這個課程同時在義守大學也會設立，希望能一起推動元宇宙。
宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍說，已經從多年前就開始關注科技與教育這個議題，但苦於缺乏content(內容)無法付諸實現，這次很榮幸與Newtonkids及輔仁大學共同合作，相信在三方的投入下，一定能帶動台灣元宇宙產業的發展。
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