Newtonkids聯手輔大、宇萌數位科技 邁向元宇宙

科技進步，教育的方式已不像早期單調乏味。Newtonkids（牛頓自然教科書）看準這點，於6日與輔仁大學、宇萌數位科技攜手合作，以AR、VR、MR之虛實科技技術，將科技融入教育，並簽署「元宇宙前瞻計畫」合作備忘錄（MOU），期盼藉由產學三方的聯盟，推行元宇宙創新教育。Newtonkids積累的優質科普素材，透過宇萌數位所提供的XR技術與平台，將平面紙本的內容翻新為可互動的XR立體資訊，並藉由輔仁大學的學術及人才培育，大力推行XR「元宇宙」教育新方法。

Newtonkids董事長黃崇城認為，教材生動才能使孩子更有動力學習。(攝影/郭俊偉堤供)

Newtonkids董事長黃崇城表示：「科技是生活的一部份，應該好好利用它來學習」，世界上有許多值得去了解的事件，但孩子可能覺得與他們距離遙遠，在學習上容易興趣缺缺，再加上疫情遠距上課，讓教學內容比往常單調無聊。若能利用本次技術，使教材變生動有趣，將能推動孩子們攝取知識的動力。

輔仁大學副校長謝邦昌表示，輔大計畫於年底預計推出元宇宙學位學程。(攝影/郭俊偉堤供)

輔仁大學副校長謝邦昌指出，Newtonkids的內容以及XR大廠宇萌數位的科技，再加上多元跨域學生數最多的輔仁大學，將會讓元宇宙的世界更加豐富。而年底輔仁大學計劃推出元宇宙學位學程，這個課程同時在義守大學也會設立，希望能一起推動元宇宙。

宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍多年前就開始關注科技與教育的相關議題，但苦於缺乏content(內容)無法付諸實現。(攝影/郭俊偉堤供)

宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍說，已經從多年前就開始關注科技與教育這個議題，但苦於缺乏content(內容)無法付諸實現，這次很榮幸與Newtonkids及輔仁大學共同合作，相信在三方的投入下，一定能帶動台灣元宇宙產業的發展。