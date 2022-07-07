「元宇宙」可作為2022年的關鍵詞之一，話題席捲全球，其中包括了AR、VR以及XR延展實境和NFT等多項產業，除了技術的翻新速度一日千里之外，在XR領域有多年經驗且具台灣指標性的XR大廠宇萌數位科技，結盟輔仁大學及臺灣兒童科普第一品牌Newtonkids簽署「元宇宙前瞻計畫」合作備忘錄（MOU），並於2022年7月6日共同舉辦「2022邁向元宇宙──輔仁大學&Newtonkids&宇萌數位產學合作啟動簽約儀式」，與外界正式宣布三方將透過產學合作的模式，將元宇宙成為創新教育的主要教材。

輔大副校長謝邦昌於簽約儀式中致詞。(攝影/黃奕銘提供)

輔仁大學副校長謝邦昌表示，AI的技術可以達到快速運算且大量儲存，但重要的不是技術平台的問題，而是沒有好的內容的規劃。因此輔仁大學結合了Newtonkids以及宇萌科技數位一同進行這次的跨領域合作。計畫將Newtonkids多年來累積的優質素材，透過宇萌數位科技的平台以及純熟的技術，讓平面紙本的內容躍然紙上，不在只是死板無生命力的教學內容，並藉由輔仁大學優秀的人才資源和豐沛的學術，將XR「元宇宙」教育新方法納入教學體系，提供興趣的學生們銜接職場管道，建構國內元宇宙教育的全齡生態圈。

此外，謝副校長提到，將以大學的角度出發規劃元宇宙學位學程，日前已提交給教育部審查，可望在今年年底可以正式實施，預計有三個合作點，分別是南港軟體園區、高雄的義守大學以及設立學位學程的輔仁大學，希望從南到北將元宇宙的新創教育貫穿國內的教學體系。

與現場貴賓分享展示AI技術，利用軟體可於現場設立一個虛擬書櫃擴增實境-虛擬書櫃。。(攝影/黃奕銘提供)

Newtonkids 擁有台灣最著名的牛頓自然教科書和「新小牛頓雜誌」等兒童科普教育產品，並將深奧的科普知識，轉換成詼諧平易近人的圖解呈現，深受家庭、學校體系肯定。其董事長黃崇城表示，教育決定人才的發展，而人才則決定國家的未來，故教育是一切根本的核心以及關鍵，期待與輔仁大學和宇萌科技三方合作，讓產業界、教育界和出版界，有眼睛一亮的創新發展。

宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍表示，由於宇萌擁有完善的XR平台，藉由此次的合作可以讓平面的內容躍然紙上，讓學生在學習時不會乏味，記者會中執行長白璧珍現場展示AI的技術，利用軟體可看到現場設立一個虛擬書櫃，而上面則展示不同的科學雜誌，可以節省室內空間又可以增添讀書時的樂趣。

近年「元宇宙」當道，跨界跨領域已經成為現今的發展趨勢，宇萌數位科技與輔大、Newtonkids所合作簽署的「元宇宙前瞻計畫」，利用虛實科技技術將包含XR本身在內的知識，轉換成大人或是小孩都能吸收趣味內容，期待輔仁大學和Newtonkids兩個不同教育世代的合作，改變國內的教育型態，並將模式推廣至幼教、學校、補教、家庭等各領域之學習場域，提升台灣整體的元宇宙競爭力。