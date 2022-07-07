首屆分科測驗7／11-12日舉行 試場分配表公布

111學年分科測驗7月11至12日舉行，今(7/7)日公布「試場分配表」（含考試地點及量溫檢測站地點）。因應防疫需求，每間試場考生數降至36人，報名人數總計為29,085人。

首屆分科測驗，輕症或無症狀確診居家照護考生應試生，應至大考中心網站111分科測驗試務專區之「COVID-19自主填報專區」進行填報，以提供屬於居家隔離、居家檢疫以及自主防疫考生應試之隔離試場，若未主動據實填寫，經查證屬實，將取消分科測驗考試資格，已分發入學者，將取消錄取資格，且無補救措施，亦將通報政府相關單位依傳染病防治法做後續處理。

「試場分配表」7/7日已刊登於大考中心網站「111分科測驗試務專區」提供查覽或列印，並提供電話語音（02-23643677）查詢，相關資訊請考生於考前先行上網查覽，以利考試當日能快速進入考（分）區學校量溫及應試。本周日7/10下午2時至4時開放查看試場，但僅可於試場外查看座位安排，不能進入試場內。考生與家長進入考（分）區時，均須配合量溫並配戴口罩，若有發燒情形，額溫達37.5℃以上或耳溫達38℃以上，不得進入考場學校。 另外，居家照護考（分）區試場及隔離試場不開放查看試場。確診（輕症／無症狀）以及屬居家隔離、居家檢疫、自主防疫之考生，請勿前往查看試場。

大考中心表示，7/11日、7/12日考試當日，須出示111分科測驗入場識別證及攜帶應試有效證件正本，配戴口罩並配合體溫量測。考生盡量提早出門以避開進入考場學校時的人群聚集。提醒考生，疫情期間，請隨時關注自身健康狀態。也請多留意大考中心網站「最新訊息」及「分科測驗考試專區」之相關公告。詳細內容請查詢大學入學考試中心網頁: https://www.ceec.edu.tw/